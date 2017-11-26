Посмотрите трейлер первой серии нового «Черного зеркала»

Первый эпизод четвертого сезона «Черное зеркало» получил название Arkangel («Архангел»), и будет посвящен обеспокоенной матери (Джоди Фостер), которая, в попытках уберечь своего ребенка от опасностей окружающего мира, вживляет ему в голову что-то вроде следящего устройства.
Словом, никаких поводов для беспокойства.
Создатели сериала по-прежнему не называют точной даты выхода нового сезона, но ожидается, что его покажут на телеканале Netflix до конца года.
Премьера первого сезона «Черного зеркала» состоялась 4 декабря 2011-го – возможно, новые серии также начнут показывать 4 декабря.
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