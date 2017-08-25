Посмотрите тизер четвертого сезона «Черного зеркала»

Канал Netflix опубликовал короткий тизер с кадрами из нового сезона сериала «Черное зеркало», заодно перечислив название всех будущих серий. Их будет шесть: Crocodile («Крокодил»), Arkangel («Архангел»), Hang the DJ («Повесьте диджея»), USS Callister, Metalhead («Металлическая голова», также «металхедами» называют поклонников музыкального направления – метала) и Black museum («Черный музей»).

Постановщиками новых эпизодов станут Тим Ван Паттен (снявший несколько серий «Игры престолов»), Тоби Хейнс («Шерлок» с Бенедиктом Камбербетчем), Джон Хиллкоут («Самый пьяный округ в мире») и другие.

Точной даты премьеры нового сезона пока нет, однако авторы обещают, что ждать осталось недолго.