Все, что мы знаем о четвертом сезоне «Черного зеркала»

Премия «Эмми» в этом году выдалась удачной для создателей «Черного зеркала». Сценарист шоу Чарли Брокер получил награды сразу в двух номинациях – «Лучший телефильм» (Outstanding television movie) и «Лучший сценарий» (Outstanding writing), – за работу над одним из самых ярких эпизодов третьего сезона и всего сериала, San Junipero.

Ходят слухи, что этот эпизод и новый сезон будут связаны. В пользу этого предположения также играет то, что премьера San Junipero состоялась 21 октября 2016-го, а релиз нового сезона пройдет ровно год спустя – 21 октября 2017-го.

Мы собрали все, что известно о новом сезоне «Черного зеркала» на данный момент.

ДЛЯ НАЧАЛА – ТРЕЙЛЕР

Этот ролик появился 25-го августа на Youtube-канале Netflix, и представляет собой 50-секундную нарезку из серий нового сезона. Кроме того, создатели шоу раскрыли названия всех эпизодов: Crocodile, Arkangel, Hang the DJ, USS Callister, Metalhead и Black museum.

ЧТО В НИХ ОСОБЕННОГО?

Эпизоды Crocodile, Arkangel, Hang the DJ и Black museum, очевидно, будут выдержаны в уже знакомой нам мрачной стилистике «Черного зеркала», чего не скажешь об оставшихся двух. USS Callister выглядит, как научно-фантастический фильм, а Metalhead полностью снят в черно-белом цвете.

О ЧЕМ БУДЕТ НОВЫЙ СЕЗОН?

Здесь начинается самое интересное. По словам Брукера, новый сезон сделает шоу более странным («weirder»), чем оно было когда-либо. Кроме того, сценарист рассказал, что команда собирается использовать новые жанры и экспериментировать с длительностью эпизодов.

Наконец, Брукер заявил, что намерен сделать вселенную «Черного зеркала» более цельной. И это еще один аргумент в пользу того, что в четвертом сезоне мы можем впервые увидеть сиквелы к уже показанным ранее сериям.

Кроме того, точно известно, что в название эпизода Black museum вложен дополнительный смысл – точно так же, как в эпизоде White Christmas.

Один из эпизодов расскажет о враче, который обладает способностью чувствовать чужую боль, и ставит диагноз, основываясь на этих ощущениях. Он может почувствовать что угодно – последствия драки, родов или рак. В конце концов, врач становится зависимым от этих ощущений, и начинает избивать людей, чтобы пережить их боль. Он проходит БДСМ-опыт. В конце концов, он хочет пережить то, что чувствовал Иисус, когда его распяли на кресте. «Я показывал этот сценарий разным издателям, и они говорили: «это слишком мрачно», – рассказал сценарист Пенн Джиллетт, - Потом я показал его Чарли Брукеру, и он сказал: «О, зависимость от боли. Это круто!».

В новом сезоне будет несколько разных жанров, включая криминальный триллер, драму и комедию. Криминальный триллер – это Crocodile, драма – Hang the DJ, а комедия – USS Callister (возможно, эпизод будет пародировать франшизу «Звездный путь»).

Соответственно, мы можем предположить, что Arkangel будет снят в жанре ужасов, а Metalhead станет артхаусом, экспериментальным кино.