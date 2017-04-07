Как прошел закрытый показ «Черного русского»

Уже более восьми месяцев дом Спиридонова в центре Москвы становится местом встречи зрителей иммерсивного спектакля «Черный русский». Одну из самых громких и успешных театральных постановок на закрытом показе смогли посмотреть гости и друзья журнала Esquire.

Авторы «Черного русского» хотели сделать шоу, в котором зритель может погрузиться в другую реальность и стать его участником и действующим лицом. Главный принцип – отсутствие четвертой стены, контакт актеров и зрителей. Идею воплотил режиссер, номинант «Золотой Маски» Максим Диденко.

На входе в особняк XIX века, на время показа перевоплотившегося в дом Кирилы Петровича Троекурова (постановка основана на неоконченном романе А.С. Пушкина «Дубровский»), гостей сразу разделили на три группы, каждая из которых видела свой собственный спектакль, смонтированный из различных эпизодов и впечатлений — от музыки, хореографии и видеоарта.

По окончании спектакля зрители «Черного русского» продолжили вечер на фуршете, на котором делились впечатлениями, фотографировались и тестировали продукты IQOS.