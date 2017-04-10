Чего греха таить

Мы вам не молодой папа! Но вместе с создателями спектакля «Черный русский» Esquire призывает читателей покаяться в своих грехах и выиграть билеты на одну из самых громких театральных премьер уходящего сезона.

Чтобы получить приглашение на «Черный русский», вам нужно выбрать один из семи грехов на сайте http://sin.blackrussianshow.ru/select и сделать пост в фейсбуке с чистосердечным признанием. Авторы пяти постов с историей грехопадения, набравших больше всего лайков, получат билеты на два лица на последние показы спектакля. Еще пятерых победителей выберет редакция Esquire.

И не забудьте про обязательные хэштеги: #чегогрехатаить #esquire