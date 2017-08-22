Посмотрите новый трейлер «Бегущего по лезвию 2049»

В сети появился новый трейлер фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева. В этом ролике чуть больше персонажа Джареда Лето, чем обычно. Он рассказывает о своей цели – создать армию репликантов. Чтобы остановить его, «бегущий по лезвию» офицер К (Райан Гослинг) вынужден обратиться за помощью к своему предшественнику, Рику Декарду (Харисон Форд).

«Бегущего по лезвию 2049» снимает Дени Вильнев («Прибытие», «Убийца», «Пленницы»). Автор оригинального фильма, Ридли Скотт, продюсирует съемки. На российские экраны «Бегущий по лезвию 2049» выйдет 5 октября.

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