В прокат вышел «Тор: Рагнарек». Кейт Бланшетт есть, что сказать по этому поводу

2 ноября в прокат вышел «Тор: Рагнарек», повествующий о том, как Тор отправляется на поиски таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности. По сюжету Тор вскоре поймет, что близится Рагнарек. По легенде, это последняя битва богов, за которым следует полное уничтожение мира. Тору и пришедшему ему на помощь Халку из Мстителей предстоить столкнуться с демоном Сургутом и не допустить исполнение пророчества о Рагнареке.

В ленте одну из главных ролей исполняет обладательница двух «Оскаров» Кейт Бланшетт, которая играет роль Хелы — богини смерти. Именно об этом в коротком ролике говорит актриса. Голливудская звезда призывает никогда не отказываться от мечты, следовать своим целям и не сдаваться: «Теперь я та, кем мечтала быть. Богиня смерти».

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