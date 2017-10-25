«Сексуальный внешний вид – это не приглашение переспать»

Во время вручения премии InStyle Awards оскароносная Кейт Бланшетт получила награду в номинации «Икона стиля 2017» и произнесла со сцены речь в поддержку женщин, подвергшихся насилию. Она подчеркнула, что привлекательный внешний вид не означает приглашение заняться сексом.

Cate Blanchett at tonight's #InStyleAwards: "We all like looking sexy, but it doesn't mean we want to f---k you." pic.twitter.com/3FKFjJJVzC — Andrea Mandell (@AndreaMandell) October 24, 2017

«Нам всем нравится выглядеть сексуально, но это не означает, что мы хотим потрахаться с вами. Никто не говорит Стивену Бэннону (бывший советник Дональда Трампа по стратегическим вопросам. – Esquire): «Ты выглядишь, как мешок с мусором. Хочешь, я выброшу тебя?». Для меня иконы стиля — это женщины, которые не стесняются себя, всегда уверены в собственных силах и никогда не будут извиняться за свою внешность. Которые знают, что внешний вид – не отражение их личности, а ее продолжение. Это те женщины, которые чувствуют себя свободными, чтобы носить то, что они хотят, когда хотят и как хотят», – сказала Бланшетт.

В более раннем заявлении актриса прокомментировала скандал вокруг Харви Вайнштейна: «Любой мужчина, обладающий властью и авторитетом, который считает своей прерогативой угрожать, запугивать или нападать на женщину, с которой он встречается или работает, должен быть привлечен к ответственности».

Скандал с Харви Вайнштейном разгорелся 5 октября после публикации статьи The New York Times. С тех пор более 30 женщин признались в сексуальных домогательствах со стороны продюсера.

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