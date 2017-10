«Сексуальный внешний вид – это не приглашение переспать»

Во время вручения премии InStyle Awards оскароносная Кейт Бланшетт получила награду в номинации «Икона стиля 2017» и произнесла со сцены речь в поддержку женщин, подвергшихся насилию. Она подчеркнула, что привлекательный внешний вид не означает приглашение заняться сексом.

Cate Blanchett at tonight's #InStyleAwards: "We all like looking sexy, but it doesn't mean we want to f---k you." pic.twitter.com/3FKFjJJVzC