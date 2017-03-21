«Если это Россия – надеюсь, мы увидим ее такой»

30 марта в Большом зале московской гостиницы «Метрополь» пройдет очередной концерт из серии SOUND UP, кураторы которого поставили себе задачу находить носителей нового звука и новых идей. Одним из хедлайнеров ближайшего мероприятия станет датская поп-арт-группа Blaue Blume. Esquire попросил сооснователя команды Сорена Джонсона посмотреть клипы русскоязычных инди-исполнителей и одной украинской звезды, и высказать свое мнение.

МЫ — Думай о море

«Грязноватый бит и простые элементы очень интересно дополняют вокал. Звучание сырое, минималистичное и несколько странное, я такое люблю. Припев цепляет».

On-the-Go — In the Morning

«В песне много элементов, которые мне понравились — особенно эмбиент-секции. Однако в песне смешано очень много всего, и это сбивает. Возможно, ее нужно слушать несколько раз, и тогда впечатление поменяется. А пока мне хочется слушать только некоторые ее части. Клип очень хороший и профессиональный».

Озера — Акула

«Классный трек с задумчивым настроением. Минималистичное исполнение отлично передает дух меланхолии. Когда во второй половине песни вступает бас, песня внезапно становится агрессивной, но при этом сохраняет аскетичность звучания. Здорово, что клип решили снимать в заброшенном театре — это отлично работает на настроение песни».

Dzierzhinsky bitz — День рождения

«Не знаю, умышленно или нет парни добавили шума в бэкграунде, но получилось круто. Этот шум вроде как создает пространство для существования гитары и вокала. Еще мне нравится часть песни, когда вступает драм-машина — она не повторяет весь остальной трек и развивается сама по себе. Классная задумка».

Maria Teriaeva / Vadik Korolev — Меринос

«Вот эта песня мне очень понравилась. Синтезаторы звучат очень тепло и мягко. Трек немного странный, но в то же время цепляющий. Я полез искать другие треки Марии Теряевой, и оказалось, что она делает со звуком очень интересные и крутые штуки. Клипчудесно визуализирует песню».

Грибы — Тает лет

«Никогда особенно не слушал рэп, поэтому буду немногословен, особенно в свете того, что не понимаю, о чем парни читают. Думаю, это хороший трек для танцполов. И мне нравится настроение, которое оставляет после себя видео».

Haarps — Open ground

«Больше всего мне нравятся те части песни, где звук становится тише, и трек переходит на простой бит и вокальные сэмплы. Очень красивый клип, отличная постановка. Если это Россия — надеюсь, что мы увидим ее такой».

Иван Дорн — Collaba

«Это реально дикий трек, он пускается вразнос. Думаю, легко сказать что-нибудь вроде „это не более, чем песня для вечеринки“, но здесь есть оригинальные и интересные звуковые решения. Бит не дает расслабиться, рубленный вокал звучит круто. И мне нравится клип. Он странноватый, а я такое люблю».