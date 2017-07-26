Джареда Лето рассматривают на роль Бладшота

Обладатель «Оскара» за «Даллаский клуб покупателей» и Джокер из «Отряда самоубийц», Джаред Лето ведет переговоры с Sony насчет главной роли в киноадаптации комикса «Бладшот». Если все сложится, Лето сыграет безжалостного киллера, преданного мафией и ставшего жертвой жестоких экспериментов ФБР. В крови Бладшота находится множество нанокомпьютеров, делающих его невероятно сильным и неуязвимым.

Сценарий картины напишет Эрик Хайссерер, номинированный на «Оскар» за фильм «Прибытие» Дени Вильнева.

Студия Sony планирует снять пять фильмов по комиксам издательства Valiant Entertainment «Бладшот» и «Предвестники».

Недавно Джаред Лето отказался подтверждать свое участие в сиквеле «Отряда самоубийц». Как отмечает Deadline, сотрудничество актера с Sony может принести невероятный успех обеим сторонам.