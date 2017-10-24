Божена Рынска против Ксении Собчак: драма в одном действии

Действующие лица Ксения Собчак, возможный кандидат в президенты Божена Рынска, светская львица Игорь Малашенко, гражданский муж Божены Рынски и глава штаба Собчак Алексей Навальный, политик, возможный соперник Собчак на выборах Журналист с пресс-конференции

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ (И ЕДИНСТВЕННОЕ)

Электротеатр «Станиславский», Ксения Собчак сидит в центре зала. Журналисты с нетерпением ждут, когда она объявит членов своей команды.

Собчак: Выборы сейчас – это шоу. И как профессионал могу сказать – это шоу довольно низкого качества. Моя задача – перевернуть это шоу. Установить свои правила игры. Возможно, мое участие добавит какое-то количество людей, которые придут на эти выборы и проголосуют против всех. Против всех – это в том числе против Владимира Путина.

Божена: Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь. Почему поступок Ксении подлый? Да потому что все договорные матчи – подлость, а все их участники – ПОДЛЕЦЫ.

Собчак: (торжественно) Мой штаб возглавит Игорь Малашенко, руководивший кампанией Бориса Ельцина в 1996 году.

Божена: Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребёнка, я не хочу с ним расходиться, мы 6 лет вместе. Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик.

Собчак: Я уверена, что мы останемся друзьями с Алексеем Навальным. Еще раз хочу официально заявить: я даю слово, что если Алексея зарегистрируют, если мы все вместе добьемся этого, я сниму свою кандидатуру. Не потому что я во всем с ним согласна, но потому что я считаю, что у нас должен быть единый кандидат. Если его зарегистрируют, я готова войти в его команду.

Малашенко: Здесь я с Ксенией не согласен, в том, что она должна снимать кандидатуру, если Алексея допустят. Это разные поколения. Говоря коротко, с моей точки зрения, Алексей Навальный, которому я очень симпатизирую, по большому счету – это политик толпы. Ксения – это политик-индивидуалист.

Собчак: (улыбаясь) Игорь, да вас сейчас жена из дома выгонит!

Божена: Я привыкла к Игорю. Мне с ним интересно и уютно. Я должна осмыслить и принять решение. Я думала это шутка. Наверное, я войду в штаб Навального.

Навальный: Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный — все могут идти на выборы.

Журналист: (обращаясь к Малашенко) Ваша жена Божена Рынска собиралась уехать из России. Как в таком случае будете руководить кампанией Собчак?

Малашенко: У меня не будет никаких проблем с руководством кампанией, только если Ксения Анатольевна не решит меня уволить.