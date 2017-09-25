Чарльз Бронсон просит Тома Харди стать отцом его ребенка

«Самый опасный заключенный Великобритании», 64-летний Чарльз Бронсон, отбывающий пожизненное наказание, попросил британского актера Тома Харди стать отцом его ребенка. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, заключенный написал Харди письмо, в котором попросил его стать суррогатным отцом. С 2013-го года Бронсон находится в отношениях с актрисой театра Полой Уильямсон.

Бронсон и Харди знакомы лично: в 2008-м году актер сыграл преступника в фильме «Бронсон» Николаса Виндинга Рефна. Готовясь к роли, Харди звонил Бронсону и навещал его в тюрьме.



Чарльз Бронсон

Кроме того, Чарльз Бронсон намерен узаконить свои отношения: с февраля этого года он добивается разрешения провести свадебную церемонию в тюрьме. Если все сложится, для преступника это будет уже третий брак.

Чарльз Бронсон (урожденный Майкл Гордон Питерсон) был впервые осужден в 1974 году за ограбление почтового отделения, в ходе его добычей стали £26. Судья приговорил его к семи годам заключения, однако за регулярные нарушения режима Бронсон находится за решеткой до сих пор. Славу ему снискали многочисленные и беспощадные драки с тюремной охраной (как раз об этой стороне его характера и рассказывает фильм «Бронсон»). Кроме того, в заключении преступник пишет картины и стихи.