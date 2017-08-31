Актеры из «Игры престолов» выпустят музыкальный альбом

В конце августа актер Кристофер Хивью, исполняющий роль Тормунда, поделился роликом, где он в компании Иэна Глена (сир Джорах), Рори Макканна (Пес) и Ричарда Дормера (Берик Дондаррион) исполняет кавер на песню Тома Уэйтса I Hope That I Don’t Fall in Love With You. Тогда же он написал, что компания выпустит альбом под названием «Что готовит нам судьба?» (англ. – What Will Fate Bring Us?).

Оказалось, что это не совсем шутка. Ричард Дормер в интервью Digital Spy заявил, что если его персонаж выживет в восьмом сезоне, то альбому быть. «Что ж, у нас сейчас есть все инструменты, так что, если я буду в следующем сезоне, мы пробежимся в студию звукозаписи в Белфасте!», – заявил Ричард.

Судьба Берика Дондарриона и Тормунда остается под вопросом после того, как на крепость Восточный дозор у моря напал Король Ночи с армией белых ходоков и ледяным драконом.