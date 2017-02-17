Обострились

Российский Burger King не впервые шокирует аудиторию провокациями: предыдущие креативы со слоганами «Не обострись!», «Налижемся» и «Какое-то наедалово» активно обсуждались в социальных сетях весь прошлый год, а в феврале компания наняла креативное агентство MDK, известное своими неполиткорректными шуточками для школьников, для продвижения в соцсетях. Однако позавчерашняя промо-компания с издевкой над жертвой сексуального насилия кажется совсем уже выходящий за любые рамки приличий; как любят писать в таких случаях отечественные интернет-пользователи — «со дна постучали». Особенно если вспомнить, что ровно год назад охранник московского «Бургер кинга» изнасиловал на рабочем месте девушку.

Вечером, 14 февраля, в социальных сетях сети ресторанов Burger King появилось промо очередной рекламной акции. На картинке были изображены два бургера и обезличенная девушка в сиреневой рубашке с черной жилеткой, произносящая фразу «совсем недолго». В этой фигуре легко угадывалась Диана Шурыгина — жертва изнасилования, в прошлом году ставшая объектом массированной интернет-травли и героиней оскорбительных демотиваторов.

Велик соблазн написать что-то вроде «такое возможно только в России»; многие, разумеется, так и пишут. На самом деле, никакой российской специфики в этом нет, мир — давно уже одна большая деревня, и отечественные рекламщики вполне следуют общему вектору на маргинализацию дискурса, ставшему совсем очевидным во время американской предвыборной кампании. В эпоху политкорректности и перенасыщения единственный способ привлечь внимание аудитории — говорить с ней на максимально доступном языке, используя негативные провокации и эмоции.

К слову, буквально в тот же день, когда Burger King решил еще раз испытать на прочность свою репутацию, стало известно о других искрометных шутках от одного из самых популярных видеоблогеров PewDiePie. Оказалось, что с 2016 года он опубликовал на своем канале с аудиторией более 53 млн человек девять роликов с использованием свастик, нацистских приветствий и фотографий Гитлера; а также не раз позволял себе антисемитские шутки в прямом эфире.

Правда, компания Disney тут же разорвала с видеоблогером контракт, а YouTube закрыл сериал с участием PewDiePie, и теперь неполиткорректные шутки напрямую ударят по заработкам Феликса Чельберга. И единственная, пожалуй, разница между Россией и Западом в этих кейсах заключается в том, что ни рекламному агентству Burger King, ни владельцу франшизы, скорее всего, просто ничего не будет. Компания US Airways в свое время ответила на твит разгневанного клиента изображением игрушечного самолетика, торчащего из вагины — но после запустила внутреннее расследование и принесла извинения. К сожалению, в России бренды не умеют просить прощения; признание своей вины считается признаком слабости — и черт его знает, сколько должно пройти времени, чтобы такое отношение к собственным ошибкам изменилось.