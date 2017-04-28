Каково это – сжечь коллекцию журналов Esquire, которую собирал 10 лет

МАКСИМ КАЛИНИЧЕНКО:

Мой отец до сих пор вспоминает эти 80 килограмм макулатуры, которые пришлось перевозить при переезде с Камчатки в Петербург. Это было в 2013 году. Именно тогда я решил: баста, пора завязывать. Тем не менее, еще три года я продолжал хранить свою обширную коллекцию в коробках — Esquire кочевал со мной с одной съемной квартиры на другую, доставляя немало хлопот.

Выбрасывать журналы не хотелось, друзьям в таком объеме они были не нужны, а мысль о продаже была мне неприятна — слишком долго я возился с коллекцией, чтобы оценить ее в денежном эквиваленте. Хотелось расстаться торжественно и ярко. А что может быть ярче костра?

Конечно, потраченные время и эмоции на поиск номеров в какой-то степени породнили меня с журналами. У многих друзей и знакомых я ассоциировался именно с Esquire. Журнал стал частью меня.

Будучи еще подродстком, я очень хотел казаться серьзным мужчиной и часто представлял себе, как ко мне заходят гости, видят собранную картину из корешков и сразу делают вывод, что перед ними умный человек с хорошим вкусом.

Когда я перерос эти мысли, мне уже просто не хотелось останавливаться — и я продолжать покупать журналы по инерции, со временем даже перестав их распаковывать. Каждый раз, когда нераспакованный выпуск оказывался рядом с другими нераспакованными, мне хотелось остановиться. Но затем наступал новый месяц, и я пытался оправдать себя: прочитать я всегда успею, а что делать, когда этот выпуск уйдет из продажи? А вдруг это очень важно, и я что-то упущу?

Я до сих пор в восторге от выдержанного стиля Esquire, хотя сейчас уже окончательно перешел к чтению статей на сайте, лишь изредка покупая особо интересные выпуски. Для мне Esquire остается эталоном в подборе тем и оформления.