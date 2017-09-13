Ко времени

Как Вам в Москве?

Прекрасно! Я прилетел вчера, полтора часа провел в пробках, выпил армянского пива вечером, на удивление неплохое оказалось пиво!

Полтора часа это не так много! Давайте, кстати, и поговорим о часах. Главная модель в женской коллекции — знаменитые часы Serpenti, а какая главная модель в мужской?

Конечно, Octo. Прошедшая выставка BaselWorld превзошла все наши ожидания. Три супертонкие модели (автоматический механизм, турбийон и минутный репетир), самые тонкие на рынке на данный момент среди всех часовых домов, привлекли наибольшее внимание и со стороны прессы и со стороны байеров. Есть ощущение, я бы даже посмел назвать это прогнозом, что в ближайшем будущем модель Octo станет культовой среди часовых коллекционеров. Сейчас на рынке существуют сотни производителей, они выпускают до тысячи новых моделей в год и каждый из них кричит о своей уникальности. 95% из них блефуют. Они любят говорить о творчестве, о креативности и при этом выпускают классику или делают копии с успешных моделей. У Bulgari есть большое преимущество. Мы итальянский бренд со швейцарской экспертизой. Более того, мы международный бренд класса люкс: мы производим ювелирные украшения, аксессуары, парфюмерию...

У вас отличные отели!

Тоже верно, и в следующем году мы планируем открыть такой в Москве. Но вернемся к часам. Кому-то со стороны наш выбор продукции может показаться слабым местом — носить часы и парфюм одной марки? Шутите! Для нас все ровно наоборот. Именно это позволяет нам быть свободными в наших разработках, именно это дает нам шанс быть непохожими, по-настоящему, а не на словах. Плюс у итальянских компаний нестандартный подход к дизайну. Мы можем делать часы из карбона (вы же помните о том, что это пластик?) и алюминия, максимально экспериментировать с формой и содержанием.

Расскажите про содержание?

Примерно до начала 2010 года мы не контролировали производство полностью. В тех условиях сделать модели Octo Finissimo было просто невозможно. На разработку подобных часовых механизмов уходит от трех до пяти лет. Мастера должны быть сосредоточены только на этом проекте, не отвлекаясь на сторонние заказы. Для нас Finissimo стал главным вызовом. Мы должны были показать, что мы не просто еще один игрок на рынке, мы сильный конкурент. И для этого нам нужен был рекорд.

Просто смертельная битва часовщиков...

Можно и так сказать, но только рекорды заставляют всех говорить о тебе. И мы установили его с моделями Finissimo. Самый тонкий автоматический механизм. Тепло. Самый тонкий турбийон. Теплее. Самый тонкий минутный репетир! Горячо! Это три рекорда. И мы знаем точно, что в смысле производства ни одна мануфактура не имеет мощностей, чтобы сделать эти механизмы еще тоньше. Это невозможно. Часы просто не будут работать.



Octo Finissimo Automatic



Octo Finissimo Minute Repeater



Octo Finissimo Tourbillion

Какие часы на Вас сейчас?

Это Finissimo Skeleton.

Обожаю скелетонизированные механизмы.

Думаю, многим людям они нравятся как раз потому, что весь часовой механизм у тебя как на ладони, вернее, на запястье. Ты видишь, как время идет в прямом смысле. Это гипнотизирует.

А какое Ваше любимое часовое усложнение?

Календарь.

Простой годовой календарь?

Да. Для меня именно эта функция наглядно показывает, что невозможно время ни остановить, ни даже замедлить. И еще мне кажется, что с календарем циферблат становится гораздо красивее.

Ваше любимое высказывание о времени?

Это скорее мысль. С возрастом восприятие времени и его течения, очень сильно меняется. Мне 61. Когда мне было 20, один год длился очень долго. Сейчас один год пролетает будто за два дня.

Предположим, молодой человек стоит перед выбором покупки своих первых серьезных наручных часов. Какие Вы ему порекомендуете?

Конечно, Octo! Сейчас Вы скажете, что я повторяюсь, но напомню, что скоро эти часы станут культовыми. Так что успеть их приобрести стоит до этого момента. Узнаваемость модели очень важна. Таким образом вы показываете знание предмета, а не эмоциональную покупку с годового бонуса. Конечно, у нас есть классическая линия Bulgari Bulgari, но ей уже 40 лет, первые часы появились в 1977 году. Это легенда и часть истории. Но с тех пор изменилось все: рынок, стиль, вкусовые предпочтения, весь мир изменился.

Когда я была на BaselWorld, у меня создалось впечатление, что идет противостояние между условными винтажными моделями (юбилейными переизданиями классических часов) и «умными» часами.

Абсолютно так. Экономический кризис всегда заставляет управленцев принимать «спокойные» решения. В момент нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне мало кто рискует.

Три модели-рекордсмена уже можно приобрести в бутиках, новинки из линии Octo Maserati придется подождать, но это время ожидания точно будет оправдано.



Octo Maserati – GranLusso