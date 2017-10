Linkin Park опубликовали выпуск Carpool Karaoke с Честером Беннингтоном

Linkin Park опубликовали выпуск программы Carpool Karaoke, снятый за неделю до самоубийства Честера Беннингтона. 24-минутная запись появилась в фейсбуке группы с комментарием, что публикация сделана с разрешения членов семьи погибшего музыканта.

Ведущим шоу стал актер Кен Джонг. Выпуск начался с реплики Джонга, который заявил, что хотел бы стать членом Linlin Park (заодно он предложил переименовать ее в LinKen Park). На что Беннингтон ответил: «Посмотрим». В ответ актер пошутил: «У меня полное есть ощущение, что я в группе. Мы уже ругаемся».

Среди исполненных песен прозвучали Hey Ya группы Outcast, треки Linkin Park (Numb, In the End, Talking to Myself), Under the Bridge от Red Hot Chili Peppers.

Честер Беннингтон покончил собой 20 июля 2017 года. В память о музыканте 27 октября Linkin Park дадут концерт на стадионе Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе. Вместе с ними сцену разделят Korn, System of a Down, Blink-182 и другие.