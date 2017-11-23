Джим Керри рассказал о тяжелой депрессии, преследовавшей его много лет

Комик Джим Керри рассказал о затяжной тяжелой депрессии, которую он переживал на пике популярности и после судебных разбирательств с родственниками своей бывшей девушки Катрионой Уайт, покончившей с собой. Об этом стало известно из интервью актера изданию INews.

«Я боролся с депрессией годами. Теперь, если в моей душе идет дождь, он проходит и заканчивается, не оставляя следа. Я больше не тону в нем. Сейчас у меня нет никакой депрессии».

Также Керри рассказал, что больше не гонится за той славой, которая гремела вокруг него после «Маски», «Тупого и еще тупее», «Шоу Трумена» и других фильмов.

Несмотря на слова актера, он по-прежнему часто вспоминает события, происходившие с ним в 2015 году. После самоубийства Катриона Уайт оставила записку, в которой обвиняла Керри: девушка написала, что актер разрушил ее жизнь и познакомил с наркотиками. Судебное разбирательство, касающееся ее смерти, также было полно драматичных деталей: родители Уайт заявляли, что актер заразил свою подругу несколькими половыми инфекциями и кормил наркотиками, чтобы заставить замолчать.

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