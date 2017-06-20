В теле Кэрри Фишер нашли следы трех видов наркотиков

Издание Los Angeles Times опубликовало токсикологический отчет окружного коронера Лос-Анджелеса, изучавшего детали смерти американской актрисы Кэрри Фишер. В теле Фишер обнаружили следы трех видов наркотиков: кокаина, МДМА и героина. Согласно заключению медиков, она употребляла кокаин как минимум за трое суток до сердечного приступа, настигнувшего актрису во время рейса Лондон – Лос-Анджелес.

Артистка, наиболее широко известная по роли принцессы Леи в классической трилогии «Звездных войн», умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года.

Известно, что Фишер страдала атеросклеротической болезнью сердца. А кроме того, на протяжении всей жизни боролась с заболеванием психики – биполярным расстройством – а также наркотической зависимостью. Она открыто говорила о своих проблемах, а также призывала других людей с аналогичными проблемами перестать стыдиться себя и обратиться за помощью.

В 1987 году актриса опубликовала полуавтобиографический роман «Открытки с края бездны», главная героиня которого – страдающая наркозависимостью голливудская актриса. Позднее книга была экранизирована с Мэрил Стрип в главной роли.