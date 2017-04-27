Миссия NASA Cassini по изучению Сатурна была запущена в 1997 году и стала одним из самых успешных проектов космического агентства. В ходе исследования зонд сделал несколько важных открытий, в том числе обнаружил на одном из спутников планеты огромный океан.

26 апреля Cassini впервые в истории пролетел между кольцами Сатурна и спустя сутки прислал фотографии, сделанные с максимально близкого расстояния.

Миссия Cassini близится к завершению – у аппарата закончилось топливо. В сентябре зонд войдет в плотные слои атмосферы планеты и сгорит.