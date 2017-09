Зонд Cassini сделал последние снимки и сгорел в атмосфере Сатурна

В октябре 1997 года с Земли стартовал зонд Cassini. Его задачей было добраться до Сатурна, чтобы фотографировать планету и ее спутники. Точки назначения зонд достиг в 2004 году, и с тех пор отправил на Землю более 453 тысяч фотографий, которые внесли вклад в изучение самого Сатурна, а также Титана, Япета и Энцелада, его спутников.

За время службы у Cassini истощились батареи, и 15 сентября специалисты NASA приняли решение погрузить его в атмосферу Сатурна. Последний сигнал от зонда достиг Земли в 14:55 по московскому времени.

Агентство NASA опубликовало последние снимки, которые Cassini сделал перед завершением своей миссии. Один из них называется «Прощальный поцелуй».

