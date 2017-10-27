Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании

Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости от Испании. Документ был принят большинством голосов – 72 депутата выступили «за» отделение, 10 высказались против, еще двое воздержались. Остальные члены парламента вышли из зала до начала голосования, посчитав его незаконным (всего в парламенте 135 депутатов).

Документ был вынесен на рассмотрение леворадикальной партией «Кандидатура народного единства» (CUP) и коалицией «Вместе за «да». Он содержит 17 пунктов, утверждающих создание «независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства».

Сразу после принятия резолюции правительство Испании приняло решение применить 155 статью Конституции. Она подразумевает отстранении каталонских властей и проведение досрочных выборов в региональный парламент. Функции местного правительства будут исполнять представители центральных властей. Сенат данные меры утвердил.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал восстановить законность в регионе.

«Я прошу всех испанцев сохранять спокойствие», – написал он в Twitter.

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 27, 2017

В свою очередь глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение испанских властей «унижением» и нападением на демократию.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. За отделение от Испании проголосовали 90% избирателей (более 2,2 млн человек).