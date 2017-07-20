HBO опубликовал записку Серсеи Джону Сноу

Враги на севере. Враги на юге. Враги на востоке и западе. Но ее это не пугает.

Начало седьмого сезона «Игры престолов» показало, что новоиспеченную королеву Семи королевств Серсею Ланнистер уже ничто не сдерживает. Потеряв всех своих детей – единственное, что пробуждало в ней человечность, – она стала практически неуязвима. Внутри нее только ненависть и жажда власти (ну и красное вино, которое она как всегда с ухмылкой пьет из своего кубка).

Первым ее шагом стала попытка заключения союза с «новым Рамси Болтоном» – Эуроном Грейджоем с Железных островов. Сейчас она держит его на расстоянии вытянутой руки – он пообещал преподнести ей подарок, который может быть, чем угодно: букетом цветов, кухонным гарнитуром, а может, головой Тириона, ее предателя-братца.

Второй шаг – записка королю Севера, Джону Сноу. Во время появления ворона с посланием он как раз препирался с Сансой на тему того, чем плох сексизм, и встретил письмо не слишком уж радостно.

И так как в руководстве HBO отлично понимают, что нас волнует содержание записки, они ее опубликовали.

«Серсея из дома Ланнистеров, именуемая Первой, Королева андалов и первых людей, защитница Семи Королевств, вызывает бунтовщика и бастарда Джона Сноу в Королевские Земли, чтобы он преклонил колено перед законной королевой или принял судьбу предателей».

Грубо. По существу. Записка подтверждает то, что мы и так знали о Серсее: несмотря на все пережитое, она не собирается отступать и сдаваться. И, учитывая ее прошлое, это пугает даже больше, чем мысль о Белых ходоках, пролетающих через Стену верхом на мертвом драконе с клинками из валирийской стали в руках.