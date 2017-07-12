История Чарльза Мэнсона, одного из самых известных преступников Америки

Фильм Тарантино станет не первой лентой о Чарльзе Мэнсоне. Сейчас о преступнике снято уже три картины, одна из который была номинирована на «Оскар», и один сериал – «Водолей» 2015 года.

КТО ТАКОЙ ЧАРЛЬЗ МЭНСОН?

В жизни серийного убийцы все не задалось с самого детства. Чарльз Мэнсон родился 12 ноября 1934 года в штате Огайо. Когда он родился, его матери Кэтлин Мэддокс было 16 лет. Она злоупотребляла алкоголем и занималась проституцией, в том числе во время беременности. Первую неделю жизни преступника звали «безымянный Мэддокс», но затем мать дала ему имя Чарльз Майлз. Вскоре Кэтлин вышла замуж за человека по имени Уильям Мэнсон, от которого Чарльз и получил свою нынешнюю фамилию. Впрочем, брак просуществовал недолго.

Кто был биологическим отцом Чарльза Мэнсона – доподлинно неизвестно. Биографы приписывают ему родство с американским полковником Уокером Скоттом, против которого Кэтлин Мэддокс подавала судебный иск за рождение вне брака.

Когда Чарльзу было шесть лет, Кэтлин и ее родного брата осудили на пять лет за вооруженное ограбление станции техобслуживания. Пока мать была за решеткой, мальчик жил с родственниками в Западной Вирджинии. В 1942 году Кэтлин досрочно освободили и она отдала сына в интернат для мальчиков, откуда Чарльз постоянно сбегал, угоняя велосипеды и автомобили. Позже Мэнсон назвал встречу с матерью после ее тюремного заключения самым счастливым моментом детства.

ПЕРВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Мэнсон впервые попал в тюрьму в возрасте 16 лет за угон автомобиля в штате Небраска. Следующие четыре года он провел в исправительном учреждении для подростков. В 1955 году Чарльз женился на семнадцатилетней Розали Джин Уиллис, вместе с которой отправился в Калифорнию. Там он также промышлял угоном автомобилей, за что был арестован в Лос-Анджелесе на пересечении границы штата. Тогда суд дал ему три года испытательного срока, приняв во внимание беременность Розали, но вскоре Мэнсон попался снова и был заключен под стражу. После рождения сына, Чарльза Майлза Мэнсона-младшего, Розали подала на развод и уехала из Калифорнии.

Спустя три года Мэнсон вышел из тюрьмы и занялся сутенерством. Впрочем, он продолжал заниматься мелкими кражами и в 1959 году попался на попытке обналичить ворованный чек на сумму в $37,50. Суд назначил ему десять лет испытательного срока. Годом позже Мэнсон женился на проститутке по имени Кэнди Стивенс, а спустя год вновь попался на пересечении границ штата и был заключен под стражу. За кражу чека Мэнсон провел в тюрьме десять лет. Там он научился играть на гитаре и даже пытался стать участником группы The Monkees – поэтому Мэнсона часто называют не только серийным убийцей, но и музыкантом. Пока муж был в тюрьме, Кэнди Стивенс родила ему сына (назвали Чарльзом Лютером Мэнсоном) и подала на развод.

«СЕМЬЯ МЭНСОНА»

После освобождения в 1967 году в Сан-Франциско Чарльз Мэнсон познакомился с девушкой по имени Мэри Браннер. Год спустя у них родился сын Валентин Майкл Мэнсон, а Мэри стала первой участницей группировки «Семья». Членами организации становились все отвергнутые обществом люди. Они называли друг друга братьями и сестрами и считались одной семьей. Мэнсон продолжал интересоваться музыкой. Все в том же Сан-Франциско он познакомился с барабанщиком группы The Beach Boys Деннисом Уилсоном. Тот свел его с продюсером Терри Мэлчером, который даже хотел записать альбом Мэнсона, но не срослось.

Все свободное время «Семья» проводила на ранчо в долине Сан-Фернандо. Там Мэнсон и его последователи употребляли галлюциногенные наркотики, занимались групповым сексом, приносили жертвоприношения дьяволу и пили кровь животных – так говорится в докладе ФБР. К 1969 году у Мэнсона было уже около сотни последователей, которые считали его Иисусом и внимали его пророчествам.

В том же 1969 Мэнсон и «Семья» совершили свои самые громкие преступления. В конце июля члены группировки Бобби Босолей, Сьюзан Аткинс, Мэри Браннер, Брюс Дэвис и сам Чарльз Мэнсон требовали деньги у наркодилера Гари Хинмана, обвиняя его в том, что тот продал некачественный мескалин. Сначала Мэнсон саблей отрезал Хинману ухо, а когда пару дней спустя тот по-прежнему отказывался платить, Бобби Босолей нанес ему два удара ножом в грудь, пока Сьюзан Аткинс и Мэри Браннер душили наркодилера подушкой. Уходя, Бобби написал на стене кровью Хинмана фразу POLITICAL PIGGY и нарисовал очертания крупной кошачьей лапы. Он сделал это, чтобы власти искали убийц среди членов радикальной организации «Черные пантеры». Хитрость его не спасла и вскоре Бобби попал под арест. В «Семью» пришел страх.

Несколько дней спустя, 8 августа, Мэнсон отправил участников «Семьи» в дом Терри Мэлчера, который так и не записал альбом с Чарльзом, несмотря на свои обещания. Днем ранее преступник уже приезжал в этот дом, но узнал, что продюсер не живет в нем уже месяц. Мэнсон велел Чарльзу Уотсону взять трех девушек и убить в доме всех, кого они там найдут и забрать все деньги. Они убили юношу, который сидел в машине у дома, двух мужчин и двух женщин, одна из которых была беременна. Перед уходом банда написала на двери дома слово PIG. На следующей день из выпуска новостей «Семья» узнала, что они убили жену Романа Полански актрису Шэрон Тейт, находившуюся на девятом месяце беременности, его друга Войцеха Фриковски, известного голливудского стилиста Джея Сэбринга, светскую девушку Эбигейл Фолгер и Стивена Пэрента, приятеля садовника в доме Мэлчера.

На следующий день Мэнсон вместе с шестью участниками «Семьи» отправился на поиски нового дома для разгрома. Его выбор пал на жилище владельца сети небольших магазинов Лено Ла-Бьянка и его жены Розмари. В их доме «Семья» устроила кровавую резню, оставив для полиции надписи RISE, DEATH TO PIGS, HEALTER SKELTER и WAR, выполненные кровью жертв.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Спустя неделю после убийства четы Ла-Бьянка Чарльз и «Семья» были арестованы на своем ранчо за кражу двух автомобилей, но были освобождены спустя два дня из-за неправильно оформленного ордера. Уже тогда полиция конфисковала всю технику и оружие группировки. В октябре всех участников «Семьи» снова арестовали – появились предположения относительно их связи с убийством Шерон Тейн и Ла-Бьянка.

Во время судебного разбирательства Мэнсон и другие члены «Семьи» вырезали у себя на лбах свастику. Некоторые участники группировки отказались от дачи показаний в знак протеста, другие же активно свидетельствовали против Мэнсона. По решению суда Чарльз Мэнсон и шесть членов «Семьи» были приговорены к смертной казни в газовой камере, но в 1972 году Верховный суд сменил наказание на пожизненное заключение. С тех пор Мэнсон получил уже 12 отказов в досрочном освобождении. По законам США 82-летний преступник сможет вновь подать прошение об освобождении только через 12 лет.