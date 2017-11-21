Популярного американского телеведущего Чарли Роуза отстранили от работы после обвинений в сексуальных домогательствах

Телеканалы CBS, PBS и Bloomberg прекратили сотрудничество с телеведущим Чарли Роузом. Это произошло спустя несколько часов после публикации расследования Washington Post, в котором говорилось о сексуальных домогательствах со стороны журналиста к восьми женщинам.

Каждая из них сотрудничала с Роузом в период с конца 1990-х до 2011 года. По словам женщин, пять из которых пожелали сохранить анонимность, телеведущий трогал их за грудь, ягодицы, ноги и бедра, и обнажался при них. Бывшая помощница журналиста, Кайли Годфри-Райан утверждает, что однажды Роуз позвонил ей среди ночи и заявил, что представляет ее плавающей голой в бассейне.

75-летний телеведущий принес свои извинения, но отметил, что согласен не со всеми обвинениями. «Важно, чтобы эти женщины знали, что я слышу их и глубоко извиняюсь за мое неуместное поведение. Мне очень стыдно. Я принимаю на себя ответственность, хотя и не верю, что все эти утверждения точны. Все мы приходим к более глубокому признанию боли, причиненной нашим поведением в прошлом, и начинаем глубоко уважать женщин и их жизни», – написал Роуз.

За свю карьеру телеведущий взял множество интервью, в том числе у Дональда Трампа, Стива Джобса, Барака Обамы и Владимира Путина. В 2001 году он был удостоен премии «Эмми» за интервью с президентом Сирии Башаром Асадом.

На CBS Роуз был ведущим программ 60 Minutes II и CBS This Morning.

В 2014 году издание Time включило Чарли Роуза в список ста самых влиятельных людей мира.