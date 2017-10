Посмотрите концерт памяти Честера Беннингтона

В Лос-Анджелесе прошел концерт памяти вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, скончавшегося в результате самоубийства 20 июля 2017 года. Почтить память музыканта пришли Blink-182, участники групп Korn и No Doubt, а также System of a Down, Machine Gun Kelly, Kiiara, Zedd, Yellowcard и другие.

Майк Шинода исполнил пиано-балладу Looking For an Answer, которую написал всего восемь дней после смерти Беннингтона. «Я осознал, что справиться с горем мне помогает музыка – не только играть ее, но и сочинять. Поэтому я сел в своей и студии и написал ее – спустя восемь дней». Это первое выступление Linkin Park за последние несколько месяцев.

Новую песню можно послушать на отметке 1:35:45.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1. Правила жизни Честера Беннингтона.