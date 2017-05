Пища для ума

1. Владимир Мухин

(White Rabbit)

КНИГИ

Владимир Гиляровский – «Москва и москвичи»

Единственное и неповторимое, подробное описание колорита – увы, безвозвратно утерянного – города, бывшего тогда еще второй столицей. Рынкам, трактирам и аттракционам, вроде поэта, торгующего квасом и солеными огурцами, уделено особое внимание.

Антон Чехов – «Сирена»

Самый выдающийся гимн чревоугодию, написанный на русском языке. Причем читать этот текст можно и с абсолютной серьезностью, и с глубочайшей иронией.

Хестон Блюменталь – In search of perfection / Further adventures in search of perfection

Великий британский шеф привлекает на службу гастрономии химию, физику, историю и прочие науки.

«Обожаю книги Андреа Чанга, Хестона Блюменталя. Из художественной – конечно, «Москва и москвичи». Люблю описания еды у Чехова и Гоголя. Можно даже не читать книгу целиком – одного абзаца достаточно, чтобы разбудить аппетит».

ФИЛЬМЫ

«Хлеб счастья»

Семейная пара в поисках гармонии уехала из Токио в глубинку и открыла пекарню, где встречает свежими булочками и кофе местных и приезжих, обеспокоенных своими проблемами.

«Люблю, как снимают еду в старом французском кино – это практически секс. А еще с интересом смотрю китайские и японские фильмы про еду, вроде «Хлеба счастья». Совсем другая реальность и эстетика».

2. Анатолий Казаков

(Selfie)

КНИГИ

Михаил Зощенко – «Аристократка»

История о том, как четыре подряд съеденных пирожных расстроили романтические планы Георгия Ивановича.

«Не люблю, когда о еде говорят со звериной серьезностью. Еда – это фан, эмоции, счастье. Поэтому и книги я люблю такие же – Зощенко, например».

ФИЛЬМЫ

«На обочине»

Спивающийся писатель-неудачник устраивает перед свадьбой своего брутального друга мальчишник на калифорнийских виноградниках

«Хороший год»

Молодой, богатый и успешный финансовый воротила получает в наследство виноградник во Франции, приезжает туда и, разумеется, преображается.

«Фильмы я тоже люблю веселые. Не «Ешь, молись, люби», например, а «Рататуй». Жаль, что большинство фильмов про кухню – романтические мелодрамы для девушек. Поэтому приходится смотреть кино про вино – «На обочине», «Хороший год» и так далее».

3. Дмитрий Зотов

(Haggis, «Крылышко или ножка», Madame Wong)

КНИГИ

Рене Редзепи – Noma: Time and Place in Nordic Cuisine

История знаменитого ресторана Noma, философия его создателя Рене Редзепи и почти сотня рецептов нордической еды.

Дэвид Чанг и Питер Мехен – Momofuku

Исследование на тему соединения корейских и американских кулинарных традиций, истории одноименной ресторанной сети и, конечно, рецепты.

Эйприл Бумфилд и Том Адамс – Pitt Cue Co, The Cookbook

Грандиознейший, посвященный барбекю кулинарный труд.

«Книг по еде много хороших. Особенно люблю вот эти три, две последних очень близки мне по духу».

ФИЛЬМЫ

«Крылышко или ножка»

Фильм с Луи де Фюнесом – комедия про ресторанного критика, потерявшего способность чувствовать вкус и обнаружившего зловещую фабрику, превращающую булькающую пластмассу в аппетитных пулярок и пикш.

«В честь него я назвал первое свое заведение. Фильм очень смешной, особенно сцены в ресторане».

«Энтони Бурден: Без предварительных заказов»

Энтони Бурден закусывает на пляже в Гане вместе с местным министром по туризму, рыщет по Сицилии в поисках лучших канолли и вообще со вкусом проводит время – девять сезонов подряд.

«Самый лучший сериал про кулинарные путешествия – шеф исследует культуру кухни каждой страны со всех сторон, от самых лучших ресторанов до простого стритфуда».

4. Тимур Абузяров

(Cevicheria, Bao Bar, Beer Happens)

КНИГИ

Where Chefs Eat: A Guide to Chefs' Favourite Restaurants

Подборка из 2000 ресторанов, кафе и забегаловок по всему миру, от Америки до Африки, с комментариями 400 лучших шефов.

«Люблю научные книги по продуктам и техникам Хестона Блюменталя, а также Where Chefs Eat: A Guide to Chefs' Favourite Restaurants – это путеводитель по ресторанам от известных шефов, очень крутая штука».

ФИЛЬМЫ

«Рататуй»

Крыса Реми мечтает стать настоящим шефом – и готовит рататуй по рецепту, специально разработанному для мультфильма шефом ресторана French Laundry Томасом Келлером.

«Пряности и страсти»

Индийские иммигранты открывают национальную трапезную прямо напротив снобского мишленовского ресторана.

«Шеф на колесах»

Повар готовит пасту для Скарлетт Йоханссон, после чего бросает ресторанную кухню и колесит по Америке в фуд-траке, жаря кубинские сендвичи.

«История о том, как от сложного вернуться к азам, как сделать проект с простой и понятной едой – это чем-то похоже на меня».

Mind a Chef

Документальный сериал Энтони Бурдена. Знаменитые шефы – например, Дэвид Чанг, Шон Брок, Магнус Нильсон – колесят по миру, заходят на чужие кухни, изучают работу пищевых фабрик, ферм и деревенских рынков.

«Хороший документальный фильм. Мне нравится смотреть, как шефы работают в непрофессиональных условиях».

5. Иван и Сергей Березуцкие

(Twins, Wine & Crab)

КНИГИ

Натан Майрволд, Максим Биле – Modernist Cuisine

Полная энциклопедия современной кухни: продукты, история, техники, оборудование, химия и физика, плюс множество дополнительных книг, фотоальбомов и даже большая выставка, стартующая в этом месяце в Лас-Вегасе.

Ферран Адриа – El Bulli

Кулинарный семитомник, в котором собраны рецепты всех блюд, когда-либо подававшихся Ферраном Адриа в его ресторане, до своего закрытия многими считавшегося лучшим в мире.

«Есть просто книги, а есть книги, которые меняют реальность, заставляют по-другому взглянуть на весь мир, эпохальные. Для нас таких две, точнее, две серии: Modernist Cuisine и собрание книг El Bulli. Эти книги действительно переворачивают сознание. Каждый повар должен их прочитать».

ФИЛЬМЫ

«Noma – мой идеальный шторм»

Видеобиография Рене Редзепи и его главного детища – ресторана Noma, четыре раза победившего в рейтинге World’s 50 Best Restaurants.

«Шеф Адам Джонс»

Вкусы великого повара от хорошей еды смещаются к другим субстанциям, из-за чего он теряет работу и признание публики и критиков – но, излечившись, он решает вновь покорить всех.

«Что тут говорить – отличные фильмы».

6. Тахир Холикбердиев

(«Южане»)

КНИГИ

Фергус Хендерсон – Nose to tail eating

Книга написана на основе рецептов лондонского ресторана Хендерсона – St John. Библия сторонников разумного потребления, призывающая поедать убитое животное полностью, от носа до хвоста.

«Книга Фергуса Хендерсона заставила меня взглянуть на то, что я делаю, с другой стороны. Точнее, она полностью отразила все то, что мне хочется делать в своем ресторане, как развиваться и расти».

Алексей Зимин – «Кухня рынка»

12 глав, соответствующих 12 месяцам, с полагающимися по сезону рецептами, каждый из которых предваряет краткое гастрономическое эссе, а уж в этом жанре Зимину мало равных.

«Алексея Зимина я вообще считаю своим наставником, поэтому его книги зачитаны до дыр».

ФИЛЬМЫ

«Душевная кухня»

Медленно загибающаяся греческая забегаловка на окраине Гамбурга, стараниями работников и их родственников, начинает загибаться гораздо быстрее. Культовый фильм.

«Душевную кухню я смотрел на одном из первых свиданий со своей будущей женой Яной, так что это важнейший фильм для меня»

«Ресторан господина Септима»

В легендарном ресторане на Елисейских полях террористы похищают прибывшего с официальным визитом политика. Хозяин, дабы очистить репутацию своего заведения, сам отправляется на поиски.

«Комедия с Луи де Фюнесом – это вообще самый первый фильм, где я увидел, что такое кухня, ресторан и т.д. А из детства запоминаются только хорошие и позитивные моменты».