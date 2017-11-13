Девушка в салоне

«Я с удовольствием сыграла бы героиню с каким-нибудь ужасным пороком, за который она будет себя грызть, – Анна делает глоток просекко. – Сыграла бы, как перестать себя разрушать».
Анна Чиповская только что закончила сниматься для Esquire. Она позировала в Lincoln Continental 1967 года выпуска, меняя шубы, сапоги и туфли на 12-сантиметровом каблуке. Все это время она улыбалась, подтрунивала над фотографом и его новым романом с очередной моделью и только один раз, увидев свое фото в чьем-то айфоне, заметила: «Невозможно же во всем это ходить целыми днями! Это ужасно некомфортно».
А комфортно Ане, по ее же словам, «в удобной мягкой одежде на диване с любимым котом и банкой соленых огурцов». «Малосольные ненавижу, – уточняет звезда «Оттепели».
Она не готовилась стать звездой. Много лет Чиповская играет в театре. Диапазон ролей разнообразный – от Маши в «Трех сестрах» до Глафиры в «Волках и овцах».
Мужчины, которые ей нравятся: Хавьер Бардем, Дэниэл Крэйг и Дэниэл Дэй-Льюис. В ее инстаграме полно фотографий с вечеринок, куда приходят Данила Козловский, Илья Стюарт и Светлана Устинова. Создается впечатление, что она любит тусовки. «На самом деле я очень закрытый человек, домосед», – чуть смущенно говорит Чиповская.
Со временем у Ани отношения сложные: «Оно летит, его всегда не хватает. Я не люблю спешку и суету. Но на часы приходится смотреть часто. Для меня это не только аксессуар, а еще традиции, культурный код, социальный маркер, а также напоминание о вечности. У моего папы есть часы TAG Heuer, на которые я в детстве любовалась, а сейчас я стала другом этого бренда и сама ношу такие же».
Для фильма «Холодный фронт» она спела Where did you sleep last night? Многие считают, что это песня Nirvana (но это не так), к творчеству которой актриса относится спокойно, предпочитая джаз (ее отец – джазмен Борис Фрумкин), классику, Сэма Смита, Florence and the Machine, Билли Холидей, Грейс Джонс и Владимира Преснякова. «Я люблю Грейс Джонс как певицу и как актрису. Потому что музыка не трогает, если не подключать к ней другие части тела».
К съемкам «других частей тела» Чиповская относится аккуратно и почти избегает постельных сцен. «Я провела некоторые эксперименты в этой области. В нашем кино обнажаются, как правило, не ради какого-то смысла. Получаются неживые, выхолощенные сцены». Самым удачным откровенным опытом Анна считает съемки в «Оттепели» Тодоровского. «Обнаженная Марьяна стоит у холодильника, в котором лежит кинопленка. Невыносимая легкость бытия: нет даже банки с килькой, только пленка, которая должна храниться при низкой температуре... Это ответ на все женские вопросы: «Дорогая, какая свадьба, ты видишь, кто я и что у меня в холодильнике?».
О своей предполагаемой свадьбе Анна отзывается так же недвусмысленно. «Я не понимаю, зачем это нужно. Я могу понять невест, которые хотят платье и поездки к памятникам, но я равнодушна к свадебным церемониям, – она на секунду задумывается, делает еще глоток просекко. – Хотя, наверное, однажды мне захочется устроить свадебную вечеринку и сказать «тому самому» человеку важные слова». Аня вспоминает диалог в «Карточном домике», в котором Клэр Андервуд спрашивают: «У вас нет детей, вы не сожалеете?» И она не задумываясь отвечает: «У вас есть, и вы не сожалеете?»
Есть одна вещь, о которой сожалеет Чиповская: «Я не могу себе простить, что не была на похоронах дедушки. Я училась на втором курсе института, мы должны были что-то ставить, играть отрывки из разных произведений, я много репетировала, а ехать надо было в Донецк, где дедушка жил», – она умолкает, собирается с силами. – Нашлись дела поважнее. А потом оказалось, что важнее нет ничего».
Что еще нужно знать об Анне Чиповской? Она перечисляет сама: 1. не стройте предположения – они до добра не доводят; 2. я не могу работать по утрам; 3. я ненавижу полутона; 4. и самое главное: нужно знать, что я очень хрупкая. ≠