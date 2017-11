Девушка в салоне

меховое пальто Yves Salomon

жилет и майка Gucci

шорты Tommy Hilfiger

колготки Falke

туфли Christian Louboutin

“

«Я с удовольствием сыграла бы героиню с каким-нибудь ужасным пороком, за который она будет себя грызть, – Анна делает глоток просекко. – Сыграла бы, как перестать себя разрушать».

”

Анна Чиповская только что закончила сниматься для Esquire. Она позировала в Lincoln Continental 1967 года выпуска, меняя шубы, сапоги и туфли на 12-сантиметровом каблуке. Все это время она улыбалась, подтрунивала над фотографом и его новым романом с очередной моделью и только один раз, увидев свое фото в чьем-то айфоне, заметила: «Невозможно же во всем это ходить целыми днями! Это ужасно некомфортно».

А комфортно Ане, по ее же словам, «в удобной мягкой одежде на диване с любимым котом и банкой соленых огурцов». «Малосольные ненавижу, – уточняет звезда «Оттепели».

Она не готовилась стать звездой. Много лет Чиповская играет в театре. Диапазон ролей разнообразный – от Маши в «Трех сестрах» до Глафиры в «Волках и овцах».

Мужчины, которые ей нравятся: Хавьер Бардем, Дэниэл Крэйг и Дэниэл Дэй-Льюис. В ее инстаграме полно фотографий с вечеринок, куда приходят Данила Козловский, Илья Стюарт и Светлана Устинова. Создается впечатление, что она любит тусовки. «На самом деле я очень закрытый человек, домосед», – чуть смущенно говорит Чиповская.

пальто Tommy Hilfiger

блуза Gucci

колготки Falke

ботфорты Jimmy Choo

часы Tag Heuer Link

Со временем у Ани отношения сложные: «Оно летит, его всегда не хватает. Я не люблю спешку и суету. Но на часы приходится смотреть часто. Для меня это не только аксессуар, а еще традиции, культурный код, социальный маркер, а также напоминание о вечности. У моего папы есть часы TAG Heuer, на которые я в детстве любовалась, а сейчас я стала другом этого бренда и сама ношу такие же».

меховое пальто Alexander Terekhov

платье Elisabetta Franchi

часы TAG Heuer Carrera

Для фильма «Холодный фронт» она спела Where did you sleep last night? Многие считают, что это песня Nirvana (но это не так), к творчеству которой актриса относится спокойно, предпочитая джаз (ее отец – джазмен Борис Фрумкин), классику, Сэма Смита, Florence and the Machine, Билли Холидей, Грейс Джонс и Владимира Преснякова. «Я люблю Грейс Джонс как певицу и как актрису. Потому что музыка не трогает, если не подключать к ней другие части тела».

куртка Hermes

платье и ботфрты Louis Vuitton

часы TAG Heuer Aquaracer

К съемкам «других частей тела» Чиповская относится аккуратно и почти избегает постельных сцен. «Я провела некоторые эксперименты в этой области. В нашем кино обнажаются, как правило, не ради какого-то смысла. Получаются неживые, выхолощенные сцены». Самым удачным откровенным опытом Анна считает съемки в «Оттепели» Тодоровского. «Обнаженная Марьяна стоит у холодильника, в котором лежит кинопленка. Невыносимая легкость бытия: нет даже банки с килькой, только пленка, которая должна храниться при низкой температуре... Это ответ на все женские вопросы: «Дорогая, какая свадьба, ты видишь, кто я и что у меня в холодильнике?».

платье Elisabetta Franchi

колготки Falke

туфли Christian Louboutin

часы TAG Heuer Carrera

О своей предполагаемой свадьбе Анна отзывается так же недвусмысленно. «Я не понимаю, зачем это нужно. Я могу понять невест, которые хотят платье и поездки к памятникам, но я равнодушна к свадебным церемониям, – она на секунду задумывается, делает еще глоток просекко. – Хотя, наверное, однажды мне захочется устроить свадебную вечеринку и сказать «тому самому» человеку важные слова». Аня вспоминает диалог в «Карточном домике», в котором Клэр Андервуд спрашивают: «У вас нет детей, вы не сожалеете?» И она не задумываясь отвечает: «У вас есть, и вы не сожалеете?»

Есть одна вещь, о которой сожалеет Чиповская: «Я не могу себе простить, что не была на похоронах дедушки. Я училась на втором курсе института, мы должны были что-то ставить, играть отрывки из разных произведений, я много репетировала, а ехать надо было в Донецк, где дедушка жил», – она умолкает, собирается с силами. – Нашлись дела поважнее. А потом оказалось, что важнее нет ничего».

Что еще нужно знать об Анне Чиповской? Она перечисляет сама: 1. не стройте предположения – они до добра не доводят; 2. я не могу работать по утрам; 3. я ненавижу полутона; 4. и самое главное: нужно знать, что я очень хрупкая. ≠