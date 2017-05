Умер лидер Soundgarden Крис Корнелл

В Детройте в возрасте 52 лет скончался вокалист Soundgarden Крис Корнелл. Об этом Associated Press сообщил представитель музыканта Брайан Бамбери. По его словам, смерть стала полной неожиданностью для семьи Корнелла, проблем со здоровьем у музыканта не наблюдалось.

Soundgarden была одной из самых популярных рок-групп 1990-х и наряду с Nirvana и Pearl Jam считается пионерами гранджа. После распада коллектива в 1997 году Корнелл записал сольный альбом, а затем присоединился к супергруппе Audiouslave, сформированной из участников Rage Against The Machine.

В день смерти Корнелл вместе с Soundgarden отыграл концерт в Детройте в рамках тура по США.

Музыканта вспоминают коллеги:

Бывший гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж: «RIP Крис Корнелл. Невероятно талантливый. Невероятно молодой. Невероятно скучаем».

Билли Айдол: «Великий певец и артист. Это еще один удар».

Гитарист Дэйв Наварро (Jane's Addiction, Red Hot Chili Peppers): «Ужасная и печальная потеря».

