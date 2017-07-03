Поло на «лабутенах»

Назовите три ваших основных правила стиля?

Никаких солнцезащитных очков в помещении и после захода солнца – это правило номер один. Никогда не надевать белые носки с черными лоферами. Никогда. Это правило номер два.

Звучит ужасно. Хотя, наверное, вполне японское стилистическое сочетание.

Американское, на самом деле. Белые носки с черными лоферами имеют право на жизнь, но только с голубыми джинсами. Вообще, правило заключается в том, чтобы не надевать их в сочетании с костюмом.

Не могу представить человека, который добровольно бы так оделся...

О, их довольно много. Итак, третье правило стиля для мужчин – как ни печально, но забудьте про клоги.

Клоги?!

Да, шведские клоги.

CEO Pitti Uomo Рафаэлло Наполеоне, Кристиан Лубутен и итальянский телеведущий Марко Маккарини.

Как вы объясняете фразу «одеться соответственно случаю»?

Зависит от случая. Иногда не стоит пытаться выделиться среди толпы или наряжаться в пух и прах, чтобы выглядеть иначе. Помимо одежды есть много способов выразить себя. Приведу пример. В молодости я часто ходил в клубы и всегда наряжался. Когда ты клубный ребенок, вокруг тебя всегда есть люди, которые хотят познакомиться и предложить выпить. И вот, однажды в ночном клубе ко мне подошел парень и спросил, чего я хочу. А потом говорит: «Ну, и что?». Я не понимаю и отвечаю: «А что?». Он продолжает: «Ты хотел выделиться из толпы. А тебе есть, что сказать?» Я посмотрел на него и подумал: «О чем он вообще говорит?» А он повторяет: «Ну, ты хотел, чтобы тебя заметили. Я тебя заметил. А что ты можешь мне сказать?». Я тогда подумал, что это странный способ познакомиться. Странный и неприятный. Поэтому я взял свой напиток и ушел. Годы спустя я вспоминал об этом случае. Я был слишком молод, чтобы понять, о чем говорил этот парень, но я запомнил эту историю. Мы все пытаемся самовыразиться через одежду. Правда в том, что если ты хочешь быть замеченным, ты хочешь что-то сказать, что-то предложить. Просто иногда ты слишком молод, чтобы передать это словами.

А что для вас значит уважать дресс-код?

Это в первую очередь про уважение к людям. Есть мероприятия, где действуют определенные правила. Мы же не ходим в шортах в церковь, в конце концов. Мы надеваем брюки. Не для себя, а из уважения к окружающим. Правила не всегда направлены против тебя и твоей свободы самовыражения, так что просто стоит принять тот факт, что ты живешь в цивилизованном мире.

Три блиц-вопроса. Стиль какого киногероя вам нравится больше всего?

Конечно, это Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери. Ценю за его голос, тело, характер, за его отношение ко всему. За то, что его не любили в роли Джеймса Бонда. За то, что не тот Джеймс Бонд, каким он задуман в книге. Вы знаете, что режиссер был против Шона Коннери? Продюсеры его хотели, но режиссер и сценаристы – нет. Они говорили, что он слишком жеманный, слишком тяжелый. Им казалось, что это не сработает, но для меня превзойти Коннери в этой роли так никто и не смог. Нет, мне нравится, Дэниэл Крэйг, не подумайте. У него одна проблема – слишком узкие брюки.

Да, кажется, что они вот-вот порвутся на нем. Тот же самый вопрос только про музыкантов: чей стиль нравится больше всего?

Музыкант мужского полка? Джими Хендрикс, наверное. Он как алхимический сосуд – смесь всего самого крутого и классного. Он любит мех и носит его лучше, чем все остальные музыканты. И этот сумасшедший микс вышивки и этнических деталей! Он для меня как мост между Америкой и Азией. И, конечно, его голос, который нельзя спутать ни с кем.

А какой город для вас самый стильный?

Гавана. Мне кажется, любой современный город испорчен наружной рекламой и вывесками. Поэтому, когда ты оказываешься на Кубе, чувствуешь себя очень свободным и осознаешь, что в этом городе у тебя не бывает агрессивного настроения. И ты понимаешь, что это потому, что здесь нет назойливой рекламы. Во многих городах на уровне глаз у тебя примерно одно и то же: бренд, бренд, кофейня, бренд, отвратительный магазин – и это убивает все впечатление. Возможно, над тобой возвышается красивое здание, но ты никогда не увидишь его. Гавана – один из последних городов, в которых этого пока нет, оэтому она и остается стильным городом.

К разговору о городах. Почему вы решили представить коллекцию кроссовок именно во Флоренции во время выставки Pitti Uomo? С тем же успехом и той же публикой вы могли сделать это в Париже.

Я люблю путешествовать и мне нравится быть в движении. Флоренция – очень красивый город, город пешеходов. В общем, это был хороший способ совместить работу с отдыхом. Это то, чего я не могу сделать в Париже.

В ваших новых кроссовках играют члены команд поло на велосипедах. Сложно было привезти сюда спортсменов?

Они были счастливы принять участие в турнире. Если ты занимаешься поло на велосипеде, и кто-то предлагает тебе просто поиграть c другими командами на одной из главных площадей Флоренции, ты вряд ли скажешь: «О, это так скучно».

Откуда вы вообще узнали о существовании этого спорта?

У меня есть друг, Генри, в прошлом спортсмен. Бывших спортсменов, как вы знаете, не бывает, так что он до сих пор этим горит. Я по-настоящему люблю таких людей. Они рассказывают о любимом деле с таким энтузиазмом, что ты слушаешь с удовольствием, даже если тема тебе не особо интересна. Например, я никогда не думал, что не заскучаю после пятиминут разговора про финансы, но своего друга, банкира из Швейцарии, не перебиваю. Потому что он фанат своего дела, в нем есть страсть. У Генри то же самое отношение к спорту. Однажды мы с ним гуляли по Парижу и увидели людей на велосипедах с клюшками, и я спросил «Что это?», и он рассказал, что этополо на велосипедах. Потом я был представлен парижской команде по этому виду спорта. Я вообще люблю спорт. То есть, люблю бег. Это изнурительно, но мне нравится, что все, что тебе для этого нужно – это пара правильной обуви.

А почему вы в итоге выбрали такой формат презентации? Люди не просто приходят в шоу-рум и рассматривают кроссовки, они же стараются разглядеть их на игроках.

Как вы знаете, моей первой парой обуви и моей первой специальностью была именно женская обувь. И когда я создаю ее, я никогда не думаю об одежде, которая к этой обуви подойдет, но всегда думаю о женщине в движении. Когда я думаю про кроссовки, для меня это спорт. Тоже движение, но уже мужчины.

Вы же начинали именно как создатель обуви для танцовщиц. Для их выступлений.

Да, и для меня спортсмены – это тоже великие исполнители. Им необходимо показать одновременно и отличный результат, и отличное выступление, шоу. Редкий великий спортсмен не является при этом великим исполнителям. Речь не только физических показателях, но и о харизме. Я без ума от Коби Брайанта. Меня восхищает не тот момент, когда он забрасывает мяч в корзину, а предыстория: как он ведет себя на поле, как в нужный момент обыгрывает и ускоряется – неслучайно его называют Черной Мамбой! Спортсмены великолепно себя преподносят и они великолепные исполнители.

Я вырос в 70-е, в то время, когда было принято считать, что женщина в платье и на каблуках обязательно недостаточно умна. Если ты хочешь быть женственной, будь готова к тому, что тебя будут считать глупой. Я никогда этого не понимал. Тот же самый стереотип сложился вокруг спортсменов, что они немного тупые. Я не согласен. Великие умы есть и в спорте, и это никак не зависит от того, занимаешься ли ты физической работой или нет.

Спасибо огромное, вы отличный исполнитель.