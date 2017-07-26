Майкл Кейн появился в «Дюнкерке», но вы его не заметили

Кристофер Нолан был несколько огорчен, что большинство зрителей не заметили незримого присутствия Майкла Кейна в «Дюнкерке». Британский актер действительно принял участие в последнем проекте режиссера – его голосом говорит авиадиспетчер, с которым связывается герой Тома Харди.

«Меня шокирует, что люди не узнали его, ведь он обладает одним из самых отличительных голосов в кинематографе. И в конце концов, это Майкл – он должен быть во всех моих фильмах», – заявил Нолан в интервью NJ.

Действительно, у Кейна, который родился в семье грузчика и уборщицы, ярко выраженный кокни-акцент, присущий средним и низшим слоям населения Лондона.

Впрочем, российских зрителей могла ввести в заблуждение озвучка – «голос» Кейна Борис Быстров (озвучил актера в «Бэтмене», «Иллюзии обмана», «Интерстелларе» и ряде других фильмов) не принимал участие в работе над «Дюнкерком». Кроме того, Кейн даже не указан в титрах.

Читать по теме:

1. Кристоферу Нолану пришлось умолять Тома Харди сняться в «Дюнкерке».

2. Кристофер Нолан – о том, как важно иногда отключать телефон.

3. Рейтинг всех фильмов Кристофера Нолана.

4. «Дюнкерк» Кристофера Нолана: в чем его главное противоречие?