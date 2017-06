Новый клип Coldplay

На официальном аккаунте британской группы Coldplay в YouTube появился клип на песню All i can think about is you. Трек станет заглавной композицией на мини-альбоме Kaleidoscope, цифровой релиз которого намечен уже на 14 июля. Немногим позже – 4 августа – релиз также выйдет на CD и виниле.

Продюсированием Kaleidoscope занималась команда из Рика Симпсона (Jay-Z, Kasabian), Дэниэла Грина и Билла Рано (Пол МакКартни, Daft Punk). В качестве приглашенных гостей вместе с Coldplay над треками работали The Chainsmokers и рэпер Big Sean.

Сингл All i can think about is you доступен к загрузке вместе с предзаказом альбома на iTunes.