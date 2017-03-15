Мы можем попрощаться с Colette

Сара Андельман, креативный директор магазина и менеджер по закупкам, рассказала, что ее мать, основательница бренда Колетт Руссо, готова выйти на пенсию. Для самой Сары закрытие бутика станет возможностью «перевернуть страницу».
Colette одним из первых стал приглашать дизайнеров и художников для оформления витрин, успев посотрудничать с такими мастерами как Демна Гвасалия, Рей Кавакубо и Алекса Чанг.
«Это единственный магазин, куда я прихожу, потому что другого такого нет нигде», – рассказал Карл Лагерфельд в интервью Business of Fashion. «Я покупаю здесь часы, телефоны, украшения – на самом деле, все! Они изобрели формулу, которую нелегко скопировать, потому что есть только одна Коллет и Сара, которые включены в работу на 200%».