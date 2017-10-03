Как прошел российский Comic Con: фоторепортаж

Comic Con изначально задумывался как выставка комиксов, но уже давно стал площадкой, где определяются важнейшие тренды индустрии развлечений. Российский Comic Con проходит в Москве в четвертый раз – в этом году на фестиваль приехал Кристофер Ллойд, сыгравший Дока Брауна в трилогии «Назад в будущее». Предлагаем посмотреть на посетителей выставки и их костюмы – от штурмовика из «Звездных войн» до персонажа мультсериала «Рик и Морти».