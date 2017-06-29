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Кубок Конфедераций: все, что нужно знать

Турнир-репетиция к чемпионату мира по футболу 2018 вот-вот завершится. Esquire отмечает самые важные и интересные сюжеты главного спортивного события этого сезона.
ТАСС

Россия выбыла из соревнований

Впервые за двадцать лет хозяева Кубка Конфедераций не вышли из группы. Россия боролась, но дальше победы над Новой Зеландией дело не пошло – два поражения от Португалии и Мексики перечеркнули все надежды. В прошлый раз такое случилось 20 лет назад со сборной Саудовской Аравии. К слову, саудиты сегодня на восемь мест выше наших в рейтинге FIFA – 55-е место против 63-го.

В вылете сборной многие обвиняют вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, допустившего две результативные ошибки в решающем матче против Мексики. Другие считают, что в любом поражении, прежде всего, виноват главный тренер, – в данном случае это Станислав Черчесов. Уже звучат предложения заменить его на Курбана Бердыева. Завершают картину те, кто искренне считает Россию нефутбольной страной и предлагает переключиться на хоккей.

Судьи, ложь и видео

Пока в России ищут виновных, в мире обсуждают экспериментальные видеоповторы. Уже во втором матче турнира арбитр из Аргентины Нестор Питана отменил гол Португалии в ворота мексиканцев. В следующем матче этой же сомнительной чести удостоились чилийцы.

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По обоим эпизодам мнения разделились примерно поровну. Часть экспертов утверждает, что просмотр записи убивает дух игры, и говорят, что иногда не замечать миллиметровые офсайды вполне допустимо. Их противники кивают на то, что весь процесс занимает считанные секунды, и вспоминают, сколько раз сами получали несправедливые голы. Но и Португалия, и Чили впоследствии забивали еще, и эти голы засчитывались, так что серьезных скандалов в этих матчах удалось избежать.

Зато в поединке Камеруна с Германией колумбийский арбитр Вильмар Рольдан начудил. Он заинтересовался столкновением Эрнеста Мабуки с немцем Эмре Джаном, посмотрел повтор, после чего зачем-то удалил Себастьена Сиани, который вообще не участвовал в эпизоде. Бурные протесты камерунской команды привели к тому, что Рольдан посмотрел повтор ещё раз и теперь уже удалил правильного игрока Мабуки, а Сиани оставил на поле.

Все действо длилось минут шесть, и болельщики на стадионе в это время откровенно скучали. Посмотрим, как повторы проявят себя в решающих матчах. От этого зависит, оставит ли FIFA историческое нововведение на Чемпионат мира 2018 года.

Сенсационный успех Мексики

Пожалуй, главная пока сенсация турнира – неожиданное сильное выступление Мексики, которую, кстати, уже 10 лет спонсирует AB InBev (производитель бренда BUD) (может, в этом секрет успеха?). Никто не ставил на них в поединке против действующего чемпиона Европы Португалии, но они смогли удивить. По ходу матча португальцы дважды выходили вперед, и оба раза мексиканцы резко увеличивали натиск на ворота противника и довольно быстро сравнивали счет. По сути, именно в этой встрече мексиканцы сделали самый важный шаг на пути в полуфинал. Если бы они уступили португальцам – матч с Россией, скорее всего, сложился бы по-другому.

Любимица Германии в родном Петербурге

На турнире работают тысячи журналистов из сотен стран мира, многие проехали тысячи километров, чтобы увидеть Кубок Конфедераций в России. Но для корреспондентки немецкого канала ARD Палины Рожински приезд на матч Россия — Новая Зеландия в Санкт-Петербург стал особенно значимым событием. Дело в том, что она родом из города на Неве.

В далеком 1991 году в возрасте шести лет Рожински переехала с родителями в Берлин. Первой ее телеработой стало шоу на канале MTV, куда ее позвали в 2009-м году. Ведущая, актриса, модель, диджей — сочетание стольких талантов с выразительной внешностью быстро сделали Рожински любимицей немецкой публики. Загляните в ее Instagram, у которого больше 850 тысяч подписчиков.

Артуро Видаль

Полузащитник сборной Чили и мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль хорош всем. У него прекрасная скорость, пронзительный удар, и прекрасные навыки оборонительной игры. Не будем забывать и про запоминающуюся прическу и многочисленные татуировки. Неудивительно, что именно его болельщики выбрали победителем в борьбе за трофей Man of the Match за игру Чили – Камерун. Награду лучшему футболисту каждого матча вручает официальный спонсор BUD Alcohol Free.

А в матче Германия – Чили героический бросок Артуро позволил его товарищу по команде Алексису Санчесу перехватить мяч в непосредственной близости от чужой штрафной и забить элегантный (и очень нужный Чили) гол.

Getty Images

Устрашающие немцы

Кубку Коферераций предпочли отпуск основные звезды немецкой сборной: лучший ассистент английской Премьер-лиги Озил, вратарь и пара центральных защитников «Баварии» — Нойер, Боатенг и Хуммелс, победитель Лиги чемпионов Кроос и ее финалист Хедира, молниеносный Ройс и креативные универсалы Гётце и Мюллер. Любая другая сборная без таких игроков ни на что бы не рассчитывала, но Германия даже вторым составом в первом матче забивает три гола Австралии и являет миру новых суперзвёзд.

Капитан команды Юлиан Дракслер на чужой половине поля чувствовал себя как дома, что прогнозируемо принесло ему трофей официального спонсора BUD Alcohol Free - Man of the Match. Пользователи, голосовавшие на сайте fifa.com, а также при помощи ботов на Facebook и VKontakte не смогли пройти мимо огромного количества передач Дракслера и почти полного отсутствия ошибок.

В двух других матчах великолепно смотрелись фланговые хавы Джошуа Киммих и Йонас Хектор, а также молодой форвард Тимо Вернер, дважды огорчивший Камерун. Не слишком удачно выступили, разве что, вратари Бернд Лено и Марк-Андре тер Стеген, которые пропустили необязательные голы в простых ситуациях. Но после матчей партнеры четко дали всем понять, что никакой трагедии не произошло.

Из «Домодедово» в отель за ₽50 000

В анекдотичную историю вляпался корреспондент из Чили Диего Гаспар Саес Миранда, приехавший освещать Кубок Конфедераций. Услужливый таксист сумел в обычной аэропортовой манере навязать ему свои услуги прямо на выходе с таможенного контроля в «Домодедово». Воспользовавшись незнанием валютных реалий России, он договорился довести его до отеля за ни много ни мало 50 тысяч рублей.

Доехав до отеля Миранда понял, что сильно переплатил, и вызвал полицию. Дальше, как водится, «в ходе оперативно-розыскных мероприятий» таксиста нашли в тот же день. Уже утром следующего дня таксист вернул чилийцу деньги с извинениями. Поможет ли это ему избежать уголовного преследования по 159-й статье уголовного кодекса «Мошенничество при получении выплат» пока не ясно. Между тем, по ней таксист может лишиться суммы в шесть раз больше его потенциального заработка, а то и получить реальный срок. Учитывая скорость отечественного судопроизводства, мы явно раньше узнаем имя победителей Кубка Конфедераций, чем судьбу таксиста.

editor-zhanel
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