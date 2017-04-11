Краткий гид Esquire по самым интересным лекциям научной конференции в Вышке

Полный список лекций представлен на официальном сайте конференции, там же можно узнать стоимость посещения.

11 апреля, вторник

Хипстеры столицы и провинции: особенности легитимации социального феномена. / Л. Д. Скобелева (НИУ ВШЭ - Нижний Новгород), М. Ю. Плотникова (НИУ ВШЭ - Нижний Новгород)

Во сколько: 17:00-18:30

Где: Аудитория 230, М-20

Учёные изучают город через типично городской феномен – хипстеров. Через отличие западного прообраза хипстера от отечественного, через язык к оправданию существования тех или иных элементов социальной реальности.

Влияние новых медиа на формирование образа места на примере района Бутово, г. Москва. / М. А. Шуклина (НИУ ВШЭ)

Во сколько: 17:00-18:30

Где: Аудитория 230, М-20

Архитектурные формы, наше поведение внутри них плюс медиасреда и реакция на нее – все это формирует образ регионов, городов и даже отдельно взятых районов. И московское Бутово – не исключение. Изучая новостные ленты и социальные сети, Шуклина в своей работе создает аналитический инструмент, который поможет усиливать или ослаблять определенные образы территории.

Факторы выбора россиянами матримониального союза. / Е. С. Митрофанова (НИУ ВШЭ), А. В. Артамонова (НИУ ВШЭ)

Во сколько: 17:00-18:30

Где: аудитория 513, М-20

В последние десятилетия во многих странах, в том числе и в России, брак перестал быть единственной приемлемой формой матримониального поведения. Исследовательницы Митрофанова и Артамонова анализируют процесс трансформации отношения к браку среди представителей советских и современных поколений россиян, выявляют характеристики, которыми обладают люди, выбирающие два крайних типа брачно-партнерского поведения: сожительство или брак без предварительного сожительствования.

Новый метод измерения нормативных взглядов на эвтаназию: структура, модель и инвариантность измерения в России и Германии. / М. Г. Руднев (НИУ ВШЭ), А. Хенселер (University of Dusseldorf), Т. Бекерс (University of Dusseldorf), П. Сигерс (GESIS)

Во сколько: 15:00-16:30

Где: Аудитория 421, М-11

Соцопросы, посвященные отношению населения к эвтаназии зачастую бывает поверхностным, а вопросы – чрезмерно простыми. В данной работе предлагается новая модель измерения, использующая нейтральные формулировки и описывающая конкретные сценарии помощи в прерывании жизни.

12 апреля, среда

Цена гибкости: как нестандартный график работы влияет на субъективное благополучие самозанятых работников (на примере фрилансеров). / А. В. Шевчук (НИУ ВШЭ), Д. Стребков (НИУ ВШЭ)

Во сколько: 12:00-13:30

Где: Аудитория 513, М-20

Гибкость, пусть и трудовая, не работает в мире, по-прежнему живущем в определенных биологических и социальных ритмах. Это исследование показывает, что работа в вечерние и ночные часы, а также прерывистый (в течение дня) график оказывают негативное воздействие на благополучие самозанятых работников.

Наклейки на автомобилях как особая форма речевого взаимодействия на дороге. / Е. А. Никишина (НИУ ВШЭ).

Во сколько: 15:00-16:30

Где: Аудитория 422, М-11

В данной работе ученые проанализировали автомобильные наклейки как малый письменный жанр и новый способ коммуникации. Материалом исследования послужили наклейки-реплики нерекламного характера: про Обаму, Навального, дедов и победу.

14 апреля, пятница

Институты и распределение талантов: о чем говорят российские региональные данные (аннотация). / Л. И. Полищук (НИУ ВШЭ), Т. Натхов (Брауновский университет), М. Алексеев (Университет Индианы)

Во сколько: 17:00-18:30

Где: Аудитория 431, М-11

Ученые Полищук и Натхов предлагают и доказывают теорию, которая показывает, что более талантливые люди особенно чувствительны в выборе профессии, а также к качеству экономических и политических институтов. Ранее об этом говорилось только с теоретической точки зрения, но теперь исследователи готовы предоставить практические результаты.

Переезды и жизненный успех: пространственный аспект социальной мобильности. / А. В. Стрельникова (НИУ ВШЭ)

Во сколько: 10:00-11:30

Где: Аудитория 421, М-11

Движение в различных проявлениях становится важнейшим концептом для осмысления социальных процессов, в том числе социального неравенства. Проживание в том или ином месте может обусловливать формирование определенных биографических сценариев. Изучение роли переездов, влияние географии на событийность и качество жизни – цель данной работы.

Материал подготовлен совместно с каналом «Наука»