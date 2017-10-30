Певица и актриса Криста Белл выступит на вечеринке «Контакт»

Если вы смотрели «Твин Пикс», то имя американской певицы и актрисы Кристы Белл вам знакомо – любимица Дэвида Линча сыграла в третьем сезоне агента ФБР Тамару Престон.

В Москве Криста Белл будет петь – концерт состоится 11 ноября в пространстве «Кругозор» в Центральном Доме Архитектора. В программе – треки, записанные совместно с Линчем, саундтреки к «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» и «Дикие сердцем».

Кроме того, в пространстве Mystic Finlandia Bar можно будет послушать экзистенциальный джаз, а для тех, кто его не любит, организаторы подготовили выступление DJ Blind Rape.

Также гостей ждет специальное меню «Кругозора» и необычная арт-инсталляция.

Билеты можно приобрести здесь, а вот мероприятие в Facebook.