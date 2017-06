София Коппола – о том, как выбрать идеальную песню для фильма

«Мой отец очень любил оперу, – говорит София Коппола, рассказывая о музыке, с которой росла. – Я помню оперу и саундтрек The harder they come Джимми Клифа. Вот что часто звучало в нашем доме».

Коппола вошла в историю Канн, став второй в истории кинофестиваля женщиной, получившей награду «Лучший режиссер». Наряду с запоминающимися декорациями, экзистенциальной тоской и персонажами, погруженными в поиск глубинного смысла собственной привилегированности, все ее работы красной нитью пронизывает тщательно подобранная музыка.

София Коппола рассказала Esquire о том, как выбирает песни для своих фильмов.

«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» – The Jesus and Mary Chain / Just like honey

Jesus and Mary Chain нравятся мне еще с учебы в школе искусств. Они напоминают мне о том времени, когда мне было двадцать, о той меланхолии, которую я переживала в этом возрасте. Я всегда была задумчива и будто жила в полусне, и все вокруг казалось странным. Не говорю, что я была несчастлива, я искала себя и свое место в этом мире. Just like a honey пронзает меня каждый раз. И, хотя я многократно прослушивала эту песню на монтаже, из-за чего она потеряла часть своей магии, я по-прежнему очень ее люблю.

«ДЕВСТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙЦЫ» – Heart / Magic man

Однажды мы с друзьями сели в машину и отправились в путешествие – в дороге мы часто слушали эту песню. Я вспомнила о той поездке, когда писала эту сцену – и Magic Man отлично подошла. Над саундтреком к фильму вообще было очень весело работать. Когда я писала сценарий, я жила в Лондоне. В какой-то момент я зашла в музыкальный магазин, и увидела альбом Air с каверами на Premiers Symptomes. Я никогда их не слышала, импульсивно взяла пластинку и слушала ее снова и снова, пока работала над фильмом. В какой-то момент стало понятно, что это идеальный саундтрек.

«МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» – New Order / Ceremony

Я большой фанат New Order. Пока мы работали над фильмом, кажется, я только их и слушала. Мы отсняли сцену дня рождения, а на монтаже оказалось, что эта песня прекрасно на нее ложится. Спасибо моему монтажеру Саре Флэк – она прекрасно разбирается в музыке, у нее хорошее чувство ритма, и это очень помогает.

«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» – The Pretenders / Brass in pocket

Мы с друзьями гуляли по Токио, и в какой-то момент зашли в караоке. Моей песней была Cherry Bomb. Все песни для этой сцены пришли из воспоминаний о том вечере. Я всегда любила Брайана Ферри и хотела продемонстрировать его треком More than this романтическую сторону героя Билла (Мюррея, – Esquire). Когда Билл говорит в кадре «Это тяжело» перед тем, как запеть More than this – это импровизация. Нам приходилось работать допоздна и снимать ночью, когда все уже было закрыто. Кто-то может подумать, что мы пили много сакэ, но нет! Мы не могли тусоваться. Мы снимали фильм!

«ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» – Sleigh Bells / Crown on the ground

Я слушала эту песню, пока писала сценарий. Мне вообще это помогает – слушать музыку во время работы и представлять, как она зазвучит в той или иной сцене. Мне нравится в каком-то смысле уродливая, противная энергетика этого трека. Именно так я видела начало фильма.

«ГДЕ-ТО» – The Strokes / I’ll try anything once

По-моему, я услышала демо-версию этой песни раньше, чем финальный вариант. Но в ней было столько души, что мы попросили именно этот вариант. Мы включили песню на монтаже, и картинка и музыка идеально легли друг на друга. Мы работали с The Strokes и раньше – их трек What Ever Happened звучал в фильме «Мария-Антуанетта» в сцене, где она плюхается на кровать. Она дает столько чувств сцене!

«ОЧЕНЬ МЮРРЕЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО» – Tedd Rundgren / I saw the light

Музыка была неотъемлемой частью рабочего процесса, в котором были заняты Билл Мюррей, Митч Глейзер и я. Нам нужно было много песен – не только рождественских, но и поп-композиций, объединяющих людей. Кажется, Билл предложил эту.

«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» – Phoenix / Too young

Мы работали на сценой, где Билл, Скарлет и все остальные отрываются и танцуют. Я тогда мимолетно встретилась с Томасом (Томас Марс, солист Phoenix, ныне – муж Копполы. – Esquire), и мне понравилась эта песня. Я подумала, что Томас – милый, в нем есть нечто поэтическое. Думаю, это клише из серии «девушкам нравятся солисты» (смеется). Я не хочу об этом говорить… Это слишком неловко.

Оригинал текста опубликован в американском Esquire