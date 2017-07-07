Главный редактор Cosmo.ru получила премию «Медиа-менеджер России 2017»

Главный редактор сайтов cosmo.ru и graziamagazine.ru Екатерина Великина стала лауреатом премии в номинации «Онлайн-СМИ» «за аудиторный прорыв и вывод Cosmo.ru на лидирующую позицию среди женских интернет-изданий в России».

Аудитория сайта cosmo.ru под ее руководством за два года выросла с 2 млн до 10,5 млн уникальных пользователей, став самым цитируемым женским интернет-изданием по данным «Медиалогии». Количество рекламодателей на сайте выросло в 11 раз, а доходы ресурса — на 291%.

По словам Великиной, премия «Медиа-менеджер России 2017» — признание заслуг всей команды, которая взяла высокую планку и не намерена сдавать позиций.

Работу редакции отметила CEO Independent Media Мария Комарова: «Я недавно присоединилась к команде Independent Media, и невероятная динамика аудитории Сosmo.ru — первое, что меня поразило. За мою профессиональную деятельность в разных медиа это один из самых ярких примеров столь головокружительного взлета за столь короткий срок».

Премия «Медиа-менеджер России» присуждается топ-менеджерам СМИ, рекламной и PR-индустрии за профессионализм и наиболее значимые достижения в медиа-бизнесе. В этом году на премию претендовали свыше 90 топ-менеджеров компаний. Имена победителей были объявлены 6 июля.