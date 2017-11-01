25 октября в галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards. Специально для этого мероприятия студенты и выпускники Британской Высшей Школы Дизайна создали арт-объекты, символизирующие главные косметические новинки года. В общей сложности было представлено 53 работы.

Кроме того, на мероприятии была представлена новый главный главный редактор Cosmopolitan Россия Алена Пенева, которая ранее возглавляла еженедельник Grazia.

Помимо арт-инсталляций гости мероприятия могли посмотреть перформанс танцевальной компании Russian FarForY.

Партнером премии стала природная минеральная вода вулканического происхождения Gerolsteiner. За угощения отвечало кафе-пекарня «Хлеб Насущный».

Юлия Лапшина, главный редактор Cosmopolitan Beauty

главный редактор Cosmopolitan Россия Алена Пенева

Премия Cosmopolitan Beauty Awards — российский аналог американской награды, присуждаемый журналами Cosmopolitan и Cosmopolitan Beauty самым лучшим и интересным новинкам в мире косметики, красоты и парфюмерии. Cosmopolitan по традиции выбирает лучшие бьюти- продукты года с помощью авторитетных экспертов, редакции и голосования среди читательниц сайта cosmo.ru.