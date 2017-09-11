Пожалуй, это самая жуткая реклама мороженого из всех, когда-либо снятых

Процесс поедания мороженого не всегда гарантирует приятные ощущения. Например, если вы проснулись в неизвестной лаборатории в полном одиночестве, и только бесчувственный робот запихивает мороженое ложку за ложкой прямо вам в рот. Именно это происходит в новом рекламном ролике бренда Halo Top.

«Людям требуется мороженое», – повторяет робот, игнорируя все вопросы несчастной женщины. «Все, кто вам дорог, мертвы. Осталось только мороженое», – отрезает машина.

Компания Halo Top была запущена в США 2012 году, и в 2017 стала одной из самых популярных в стране наряду с Ben & Jerry's и Haagen-Dazs.