7 главных культурных событий на ближайшую неделю

1. MAMMUSIC CONTEMPORARY. FEMENINE

Когда: 24 марта, 20:00

Где: Мультимедиа-арт-музей

Очередной концерт из серии MAMMUSIC CONTEMPORARY представляет произведение американского композитора Джулиуса Истмэна «Феминность» (Femenine) в исполнении московских академических музыкантов-импровизаторов KYMATIC Ensemble. Истмэн написал «Феминность» в 1974 г., но произведение в стиле «американский минимализм» было незаслуженно забыто и практически не исполнялось. Таким образом, концерт в Мультимедиа Арт Музее станет своего рода мировой премьерой.

2. Сальвадор Дали: «Алиса в Стране чудес»

Когда: 24 марта - 23 апреля

Где: Галерея Altmans Gallery

В этом году отмечается 185-летие со дня рождения Льюиса Кэрролла, и галерея Altmans Gallery представляет выставку Сальвадора Дали «Алиса в Стране чудес». В экспозиции около тридцати работ: гравюры, офорты и скульптуры к «Алисе в Стране чудес», а также оригинальная графика Дали из серии «Карты Таро». Многие экспонаты предоставлены галереей La Maison DʼArt из Монте-Карло.

3. Том Оделл

Когда: 25 марта, 20:00

Где: Yotaspace

Это уже второй концерт молодого британского певца Тома Оделла в Москве. В море нового британского попа, буквально захлестнувшего телеэкраны и радиоприемники в последние несколько лет, Том выделяется какой-то почти детской искренностью и откровенностью. Концерт пройдет в рамках тура в поддержку второго альбома музыканта Wrong Crowd, вышедшего в июне 2016 года. Творчество Оделла чем-то напоминает Элтона Джона, что неудивительно – сам певец говорит, что вырос на его музыке, а пластинка Goodbye Yellow Brick Road стала первой, которую он сознательно прослушал.

4. «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа»

Когда: 25 марта - 4 июня

Где: Музей русского импрессионизма

Убедительно и наглядно доказав существование собственно «русского импрессионизма», МРИ перешел к изучению других национальных школ. Первой на очереди стала армянская – с 25 марта по 4 июня в музее пройдет выставка «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа». В экспозиции – 58 работ более 20 армянских художников, включая всемирно известного Мартироса Сарьяна. Большинство этих картин привезли из собрания Национальной галереи Армении и Музея русского искусства Еревана.

5. «Ночь театров»

Когда: 26 марта

В преддверии Всемирного дня театра 27 марта, мэрия традиционно проводит «Ночь театров». Участвуют почти 60 театров, а мероприятия варьируются от полноценных спекталей до предпремьерных читок сцен, встреч с худруками и актерами. Кроме того, в ряде театров гостей проведут за кулисы: в «Ленкоме», например, она будет посвящена его 90-летней истории, а в «Школе современной пьесы» пройдет экскурсия с караоке. С подробной программой можно ознакомится на сайте мэрии.

6. «Эпоха танцев»

Когда: 28 марта

Где: «Каро 11 Октябрь»

В «Октябре» состоится премьера документального фильма «Эпоха танцев», а заодно и встреча с его авторами. Фильм рассказывает об истории техно-революции, от андерграундного техно в Европе 80х до первых рейвов в России. Среди рассказчиков – музыкальный критик Артемий Троицкий, Сергей «Африка» Бугаев и один из пионеров техно Деррик Мей.

«Мумий Тролль»

Когда: 29 и 30 марта, 20:00

Где: Crocus City Hall

Один из самых популярных русскоязычных коллективов отметит двадцатилетие своего самого известного альбома – «Морская» – двумя концертами в Crocus City Hall. «Мумий Тролль» исполнит все песни с пластинки, большинство из которых стали хитами и принесли этой группе с Дальнего Востока настоящую славу, а также другие композиции.