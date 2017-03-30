7 главных культурных событий на ближайшую неделю

1. «До востребования. Коллекции русского авангарда из региональных музеев. Часть II»

Когда: 30 марта – 28 мая

Где: Еврейский музей, Москва

Оказывается, сиквелы бывают не только у фильмов, но и выставок! Куратор Андрей Сарабьянов, один из ведущих специалистов по русскому авангарду, организовал продолжение прошлогодней выставки-блокбастера. Выставка – хронологическое продолжение прошлогодней и охватывает период с 1917 года до начала 1930-х годов, когда формируются такие новые направления в живописи как беспредметность и конструктивизм. На этот раз уникальные картины приехали в Москву из 17 городов с разных концов страны, включая Архангельск, Екатеринбург, Краснодар, Омск и даже Нижний Тагил. На экспозиции более 100 произведений как известных художников (Василия Кандинского, Любови Поповой, Александра Родченко), так и малоизвестных авторов. Все они расположены на стенах одного зала и занимают все пространство от пола до потолка, делая выставку похожей на чье-то частное собрание.

2. Дэмиен Хёрст

Когда: 31 марта – 1 июня

Где: Галерея Gary Tatintsian Gallery, Москва

Персональная выставка плодовитого и коммерчески успешного британца, прославившегося бриллиантовыми черепами и чучелами акул. Спрос на работы Хёрста настолько высок, что художник открыл в Англии целый завод по воспроизводству своих шедевров. На выставке в галерее Гари Татинцяна впервые в Москве можно будет увидеть работы Хёрста разных направлений – тут будут и черепа, и живописные произведения (в технике spot painting), и витражи из крыльев бабочек, и инсталляции из противогазов и медицинских препаратов. «В искусстве есть лишь одна идея. И у всего, что мы делаем — лишь одна причина. Это поиск ответа на главные вопросы: для чего, где, что и кто. Откуда мы пришли, куда движемся и есть ли в этом смысл?» - говорит Хёрст.

3. «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик»

Когда: 1 апреля - 2 июля

Где: Музей Фаберже, Санкт-Петербург

После невероятного успеха прошлогодней выставки Фриды Кало (очередь на Кало стала питерским эквивалентом московской очереди на Серова) Музей Фаберже совместно с фондом «Гала — Сальвадор Дали» из Фигераса (Каталония, Испания) подготовил ретроспективу одного из самых заметных художников ХХ века. Из бесчисленных работ Дали для выставки были отобраны те, что отражают классические мотивы: серия графических иллюстраций к автобиографии итальянского героя эпохи Ренессанса Бенвенуто Челлини, серия иллюстраций к «Божественной комедии» Данте, а также работы, посвященные творчеству Микеланджело Буонаротти.

4. Концерт Алины Орловой

Когда: 3 апреля, 20:00

Где: Гоголь-центр, Москва

Гоголь-центр продолжает серию концертов выступлением Алины Орловой из Литвы. Девушка, поющая пронзительные песни на стыке инди-попа и фолк-рока на русском, литовском и английском языках, давно уже полюбилась москвичам. Последний альбом певицы, «88», вышел еще в 2015 году и подошло время для новых песен. На своем концерте в Гоголь-центре Алина представит совершенно новый материал и споет что-то из давно знакомого.

5. «Грозагроза»

Когда: 4 апреля, 19:00

Где: Театр Наций

Эта абсолютно новая интерпретация классической пьесы Островского начинается и заканчивается исполнением на балалайке песни “Рыба моей мечты” группы Ленинград. Постановка режиссера Евгения Марчелли, художественного руководителя Театра им. Фёдора Волкова в Ярославле иначе показывает “Грозу,” играя с текстом и сюжетными поворотами. Катерину в спектакле играет Юлия Пересильд. Сразу две роли – ее мужа и ее любовника – исполняет Павел Чинарев, знакомый зрителям по прошлогоднему инди-хиту “Тряпичный Союз,”. В постановку так же вовлечена восходящая звезда российского кино и телеэкрана Юлия Хлынина (“Дуэлянт,” “Закон Каменных Джунглей”).

6. Предпоказ «Дэвид Линч: жизнь в искусстве»

Когда: 4 апреля, 22:00

Где: Атриум Музея «Гараж»

За неделю до выхода в широкий прокат в Музее «Гараж» покажут документалку о Дэвиде Линче. Разговор о режиссере сегодня очень актуален – уже в мае выходит продолжение“Твин Пикс.” Сам фильм – о другом периоде творчества Линча, задолго до съемок прославленного сериала. Фильм Джона Нгуйена, Рика Барнса и Оливии Неергаард-Холм посвящен поиску Линча собственного пути в искусстве, начиная с его первых художественных опытов, жизни в Филадельфии и заканчивая поступлением в Институт Кино в Лос-Анджелесе и съемками фильма “Голова-ластик” 1977 года.

Сам Линч является единственным рассказчиком - в основе фильма 20 интервью, снятые в мастерской режиссера на протяжении трех лет. Премьера состоялась на Венецианском фестивале, где картина номинировали на приз Venezia Classici за лучший документальный фильм о кино.

7. Зинаида Серебрякова

Когда: 5 апреля – 30 июля

Где: Третьяковская галерея, Инженерный корпус

Всего три года назад в Третьяковке уже выставляли работы Зинаиды Серебряковой, но тогда экспозиция была целиком посвящена зарубежному периоду деятельности художницы. В этот раз нас ждет наиболее полная коллекция: включены картины, написанные за прошедшие 30 лет. Выставка займет оба этажа Инженерного корпуса, что уже само по себе исключительно, до этого такой чести удостаивался только Марк Шагал. Серебрякова (1884–1967) – в первую очередь художник русского зарубежья, но начинала она в Москве, вместе со второй волной “Мира искуства”. На выставке будут представлены ранние произведения, портреты, крестьянский цикл, натурные наброски балерин, пейзажи, эскизы росписей Казанского вокзала в Москве, работы парижского периода, бельгийские панно, а также знаменитая марокканская серия.