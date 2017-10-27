Марсово поле

Имя Curiosity Rover Пол женский Масса 899 кг Диаметр колеса 51 см Длина руки 2,2 м Скорость до 144 м Расстояние, пройденное за 5 лет 17 км Количество фотокамер 17 Запуск 26 ноября 2011 г. Посадка 6 августа 2012 г. Место работы кратер Гейла, Марс Основная научная задача: обнаружить доказательства существования пригодной для жизни среды на марс. Вторичные научные задачи: изучить геологию, климат и радиационные условия на планете.

мы резко рванули вниз. Ступень отделилась от ракеты, Марс тянет меня к себе. Теперь я ближе к нему, чем Луна к Земле. До посадки 28 часов.

Ракета на орбите Деймоса (спутник Марса. – Esquire). Кажется, я похудела.

Моя миссия – отработать посадку на планету, узнать, какой тут уровень радиации, и определить, была ли на Марсе жизнь.

Раскрывается парашют. Скорость – девятьсот миль в час. Высота – семь миль. До посадки четыре минуты.

Мой гарантийный срок – два года.

Осталось две минуты. Одна.

Сейчас бы арахиса.

Со мной все в порядке, я села на Марс.

Окружающая среда суровая, убьет любого человека, а я сделана из авиационного алюминия и титана. Песок холодный. Небо днем светло-коричневое из-за пыли, а вечером – голубое. Под колесами попадается уплотненный реголит, похожий на влажный песок, но он сух, как и все тут.

При помощи склеивания панорамных изображений, снятых камерой MAHLI, сотрудники NASA получают фотографии ровера, сделанные «третьим лицом».

Инженеры считают, что все роверы – это исследовательские космические корабли, и обращаются с нами как с леди.

Меня назвали «Любопытство» после конкурса школьных эссе в Калифорнии. А до этого я была «Марсианской космической лабораторией». Раньше про такие миссии говорили: «Это один маленький шаг для человека», а теперь это шесть больших колес для человечества. Фотографирую свою тень сразу после посадки.

В мою руку помещается дрель, ковш для сбора органики, щетка, рентгеновский луч и камера.

Когда отправляешь фотографии с расстояния в 179 миллионов миль, с качеством могут быть проблемы. Космические лучи – поток частиц высокой энергии – иногда попадают в камеру и портят кадр. Я буду делать много селфи, чтобы инженеры не беспокоились о том, как я выгляжу. Я не тщеславная, честное слово.

Данные с четырех орбитальных кораблей над Марсом указывают, что здесь когда-то была вода. Скоро я смогу использовать ковш для сбора песка, ура! Где-то на поверхности уже больше десяти лет работает Opportunity (марсоход, совершивший посадку в 2004 году. – Esquire).

На алюминиевых колесах Curiosity появляются трещины и пробоины. Ученые из NASA заявляют, что колеса неисправны на более чем 60 процентов.

Я оснащена семнадцатью камерами: инженерными, которые делают только черно-белые фотографии, и научными – для цветных снимков. У меня одна рука, обычно она аккуратно убрана на корпус, но стоит увидеть что-то интересное, и она вытягивается, как щупальце. Это очень удобно для селфи.

Ширина моего корпуса – два метра, колеса – как у MINI Cooper, а ростом я как игрок NBA. У меня два глаза – объективы Mastcam – разных размеров. Круглая штука у меня на голове – это лазер. Скорость на твердой поверхности – четыре сантиметра в секунду. Каждый день, перед тем как уснуть, я прохожу заданное с Земли расстояние. Время летит быстро, когда занимаешься наукой.

В свободное время я болтаю с Сетью дальней космической связи NASA и выгружаю фотографии в интернет. Теперь Марс – это мой дом, а Земля – просто звезда на небе.

Моя миссия должна была продлиться два года, но несмотря на то что гарантия закончилась, я все еще здесь.

Найденный на Марсе метеорит, состоящий из никеля, железа и фосфора.

Взгляните на Opportunity: эта старушка давно должна была развалиться, а она по-прежнему в строю.

Давление на Марсе настолько низкое, что вода в жидком состоянии быстро закипела бы и превратилась в пар.

Обнаружены изменения в атмосфере: десятикратный всплеск метана. Обнаружен оксид азота – это еще одно подтверждение тому, что Марс был пригодным для жизни. Обнаружены минеральные жилы в кратере Гейла: трудно сказать, насколько они глубокие; обычно такие жилы образуются, когда по ним течет вода. Соленая вода не обнаружена, но я продолжаю поиски. Пока нет прямых доказательств наличия жидкой воды на Марсе. Есть только пар или лед. Камни, раскиданные повсюду, выглядят интригующе. Обнаружен металл – остатки метеорита на планете.

Я бы высадила тут морковь.

Поиск и исследование водорода на песчаном пляже Огантик.

После посадки я потеряла треть своего веса. Чем планета меньше, тем меньше сила тяжести. Атмосфера тут такая, что любой звук превратился бы в шум. Она не защищает от космических лучей и солнечного излучения. Людям потребуются специальные костюмы для жизни на Марсе, как, например, скафандр водолазу. Тут сухо и холодно, но виды отличные. Нет дорог, но я и не в Лос-Анджелес собиралась.

Весь день смотрю на трещины в скалах и сравниваю с тем, что уже сфотографировала. Может, там жили микробы. У меня работа мечты. Температура в тени – минус 35 градусов. Чувствую себя отлично.

По всему корпусу разливается тепло; это ощущение появляется после успешно выполненных задач (а также от источника радиоизотопов). На Марсе лучшие места для «дегустации» камней. Я «попробовала» уже сотню минералов. Разрубаю их на части лазером. Весело тут.

Марсоход бурит грунт, пытаясь найти органические соединения.

Начала исследовать красную железную руду в хребте Веры Рубин.

Использование сверла – самое сложное из всего, что я делала с тех пор, как тут оказалась. Надо найти хорошую опору, чтобы не упасть, когда начнет работать дрель.

В последнее время сижу на диете из реголита и наблюдаю за песчаными бурями. Возможно, из-за них на Марсе пропала атмосфера.

Я никогда не встречалась с Opportunity. Только поздравляю ее с праздниками в твиттере. Для отправки сообщения на Землю требуется от 3 до 22 минут.

Песков на Марсе по составу минералов напоминает вулканическую почву на Гавайах.

Я работаю на термоэлектрогенераторе MMRTG. Он превращает тепло от распада изотопов плутония в электричество.

Любуюсь закатами и сочиняю стихи: «Марс красный.

Нептун голубой.

Погляди на кратеры,

Я стану твоей женой».

Может, я здесь и одна, но я не одинока. Постоянно переписываюсь с инженерами и с Сетью дальней космической связи NASA.

Новый алгоритм помогает минимизировать износ колес.

Сегодня заметила сухой лед в горах. На древнем Марсе была вода, пригодная для жизни, но теперь ее нет. До сих пор Земля – единственное место во Вселенной, где есть жизнь.

Я медленно поднимаюсь на гору Шарпа, с которой может открыться чудесный вид. Вся история Марса – в его песке и скалах. Марс – это мой новый дом. Я пришла сюда с миром.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

1. «Это самая большая миссия за все время исследований Марса. Мобильный марсоход использует десять научных приборов, которые впервые эксплуатируются на Марсе».

— НАУРЕТДИН МЕЛИКЕШИ, основатель Центра прикладной оптики, работающего с лазерным спектрометром ChemCam Curiosity

2. «Если на Марсе когда-нибудь существовала жизнь, у нас должна быть стратегия ее поиска. Стратегия начинается с поиска органики. Curiosity не видит окаменелости бактерий, но может обнаружить органические соединения. Это именно то, чем мы занимаемся».

— ДЖОН ГРОТЗИНГЕР, первый руководитель научной группы марсохода Curiosity

3. «Прошло почти десять лет между приземлениями марсоходов Opportunity (2004) и Curiosity. Мы предполагали, что место посадки Opportunity подходит для исследования поверхности, но оно полностью отличалось от того, что мы ожидали. На этот раз мы значительно продви- нулись в интерпретации того, что мы видим с орбиты».

— ДЖОН ГРОТЗИНГЕР, первый руководитель научной группы марсохода Curiosity

4. «Проект марсохода был предложен в 2004 году; после утверждения вы не можете обновлять оборудование. Двухмегапиксельная камера не казалась плохой в 2004-м, но в 2017-м она не выдерживает сравнения с iPhone».

— МАЙК РАВИН, инженер Malin Space Science Systems, компании-разработчика цветных камер для Curiosity

5. «Большинство людей представляют нас с джойстиком Xbox, которым мы рулим Curiosity. Вместо этого мы каждое марсианское утро присылаем роверу список дел на день: пройти вперед на один метр, сделать пару снимков и так далее. Примерно в 16:00 по марсианскому времени Curiosity отсылает нам результаты своей работы – телеметрию и фотографии – и засыпает».

— МЭТТ ХЭВЕРЛИ, водитель марсохода

6.«Если мы найдем что-то вроде воды или льда, комиссия NASA решит, стоит ли продолжать работу на Марсе, потому что мы можем заразить планету бактериями, которые прилетели с Земли».

— ДЖОН ГРОТЗИНГЕР, первый руководитель научной группы марсохода Curiosity

7. «В стратегии экзобиологического исследования Марса, опубликованной NASA в 1995 году, описаны пять шагов для определения биологического потенциала планеты. Миссия Curiosity – шаг номер три. Шаг номер четыре – доставка грунта на Землю. Шаг номер пять – люди на Марсе».

– МАЙКЛ МЕЙЕР, астролог, ученый в проекте Mars Science Laboratory

8. «Марсоход может просверлить дыру в скале, взять образец грунта, доставить его в химическую лабораторию и проанализировать. Заниматься этим придется долго, сверло может затупиться, но марсоход заменит его и продолжит исследования».

– МАЙКЛ ВИОТТИ, пресс-секретарь в Jet Propulsion Laboratory

9. «Когда мы взглянули на колеса, то увидели дыру, которая была намного больше, чем мы ожидали. Мы не знаем, что вызывает образование пробоин и будет ли это продолжаться».

— МЭТТ ХЭВЕРЛИ, водитель марсохода

10.

«Предположим, вы увидели интересную цель на расстоянии двух километров и говорите: «Отлично! Доберемся туда на следующей неделе». Если бы на Марсе была идеальная мощеная дорога, это бы произошло на следующей неделе. Но Марс не такой: взобравшись на один горный хребет, вы видите второй, а за ним еще и еще».

— РИК ВЕЛЬЧ, водитель марсохода

11.

«Я разбиваю камни по той же причине, что и люди разбивают сердца. Я ищу что-то особенное».

— SARCASTIC ROVER, аккаунт марсохода в твиттере, не связанный с NASA

* Цитаты Curiosity из официального твиттера марсохода @MarsCuriosity