Новая работа Дэвида Линча в кино выйдет в сентябре

Для тех, кому мало Дэвида Линча в новом сезоне «Твин Пикс», у нас есть хорошая новость: это не последнее его появление на большом экране. Линч снялся в новом фильме Lucky (русского названия картина пока не получила). Авторы описывают ленту как «духовное путешествие 90-летнего атеиста».

Главную роль в фильме исполнит Гарри Дин Стэнтон, также знакомый фанатам «Твин Пикса» – он сыграл пожилого обитателя трейлерного парка Карла Родда. Линчу достался второстепенный персонаж по имени Говард. Он появляется в трейлере всего на несколько мгновений, чтобы сообщить о важности пропавшей черепахи по прозвищу Президент Рузвельт.

Ленту показали в марте на фестивале SXSW, где она собрала теплые отзывы кинокритиков. Выход фильма в широкий прокат ожидается в сентябре.

Lucky – это дебютный фильм режиссера Джона Кэролла Линча (однофамильца Дэвида Линча), более известного как актера. Д. К. Линч сыграл в фильмах «Фарго», «Гран Торино», «Остро проклятых» и многих других.