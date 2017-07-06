Чем вдохновлялся Дэвид Линч при создании третьего сезона «Твин Пикса»

Дэвид Линч видит мир несколько по-другому, и нам, зрителям, повезло, что мы можем смотреть на мир его глазами. Да, истории и сюжеты Линча не всегда понятны, но режиссер всегда вкладывает в них большой (и часто скрытый) смысл. У него свой способ рассказывать истории — от нас лишь требуется смотреть, чувствовать и переживать.

Линч часто вдохновляется работами таких культовых художников, как Рене Магритт, Эдвард Хоппер и Фрэнсис Бэкон. Нарпимер, знаменитая Красная комната из «Твин Пикса» была создана по мотивам бэконовской работы «Сидящий человек» (1961), а «Голова-ластик» — по «Медитации» Магритта (1937).

«Картина, фотография и фильм не меняются, магия случается, когда появляется зритель. Мне нравится думать, что это такой странный закольцованный диалог — от изображения к зрителю и от зрителя обратно к изображению», — говорил Линч в 2012 году.

Те, кто уже успел посмотреть вышедшие серии третьего сезона, найдет на видео (ниже) объяснение некоторым визуальным приемам режиссера. Например, в сцене с агентом Купером в стеклянной коробке содержися отсылка к «Портрету мужчины» (1949)и «Две фигуры в комнате» (1953) Фрэнсиса Бэкона, в сценах в Пурпурной комнате — к работе Арнольда Бёклина «Остров мертвых» и, снова, к Эдвадру Хопперу («Офис ночью», 1940).

В третьем сезоне, на самом деле, очень много Хоппера. В событиях у магазина рядом с заправкой (восьмой эпизод) явно угадывается знаменитая картина американского художника «Заправочная станция» (1940), в сцене с молодыми людьми — «Летний вечер» (1947).

Здесь можно прочитать полный гид по загадкам «Твин Пикса» – для тех, кто совсем ничего не понял.