Райан Рейнолдс показал, как будет выглядеть Кэйбл в продолжении «Дэдпула»

Во второй части «Дэдпула» американский актер Джош Бройлин («Старикам тут не место», «Город грехов 2») исполнит роль Кейбла, путешествующего во времени солдата-мутанта с телепатическими способностями.

Райан Рейнольдс разместил фото партнера по съемкам в своем Twitter, сопроводив изображения подписью «у всех есть смурной, вооруженный до зубов дядя из будущего». На картинке запечатлено испещренное шрамами лицо Кейбла со светящимся красным глазом.

We all have that one, grumpy, heavily armed Uncle from the future. #PremiumCABLE #JoshBrolin pic.twitter.com/JV3yBIIPQH