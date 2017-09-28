Вышел второй трейлер «Смерти Сталина»

В сети появился второй трейлер комедии «Смерть Сталина» Армандо Яннуччи. Напомним, этот фильм – экранизация французского сатирического комикса о политической борьбе в СССР после смерти вождя. Главные роли в ленте исполнили Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Майкл Пейлин и другие.

Новый трейлер не балует обилием новых сцен, но выгодно подчеркивает происходящий в кадре абсурд: не только диалогами, но и использованием кириллицы в надписях на английском: букву «А» авторы заменили на русскую «Д».

«Смерть Сталина» выходит в прокат уже 20 октября – правда, пока неизвестно, доберется ли фильм до российских кинотеатров. Подробности о том, что мы знаем о фильме и о ситуации вокруг него – читайте в нашем материале.