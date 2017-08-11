Посмотрите на Стива Бушеми в образе Хрущева

В сети появился первый трейлер комедии британского сатирика и режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», которая расскажет о последних днях жизни советского лидера и хаосе, который породила борьба за власть после его смерти.

Фильм снят по одноименному графическому роману Фабьена Нури и Тьерри Робена «Смерть Сталина».

Звезда «Бешеных псов» Стив Бушеми исполнит роль Никиты Хрущева, Джеффри Тэмбор сыграет Георгия Маленкова, а Джейсон Айзекс (известный по роли Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере) – Георгия Жукова. В образе Вячеслава Молотова появится один из участников группы «Монти-Пайтон» Майкл Пейлин. В сериале также снимется звезда сериала «Родина» Руперт Френд (в роли сына Сталина Василия).

Фильм покажут на международном кинофестивале в Торонто, а в октябре он выйдет в Великобритании. Появится ли картина в российском прокате, неизвестно.