Все, что мы знаем о «Смерти Сталина»

Британский режиссер Армандо Ианнуччи (сериалы «Вице-президент», «Гуща событий») экранизировал графический роман французов Фабьена Нури и Тьерри Робена. И это уже говорит о том, что фильм не претендует на историческую достоверность. «Смерть Сталина» – это сатирическая комедия, выстроенная на черном юморе и ужасах террора.

Премьера фильма состоялась накинофестивале TIFF в Торонто и собрала достаточно теплые отзывы критиков. Тем не менее, неизвестно, выйдет ли лента в российский прокат. Мы собрали все, что известно о «Смерти Сталина», чтобы читатели сами могли решить, хотят ли они увидеть работу Ианнуччи.

СЮЖЕТ

Отправная точка сюжета в «Смерти Сталина» – концерт 1 марта 1953 года. Сталин на нем не присутствует, но после его завершения звонит звукорежиссер и требует предоставить ему аудиозапись. Сделать это невозможно, поскольку концерт транслировался в прямом эфире, а повторить выступление весьма проблематично: зрители разошлись, дирижер напился, а пианистка – просто очень принципиальна. К слову, именно пианистка стала косвенной причиной смерти вождя народов – она написала Сталину записку, после прочтения которой его хватил удар, и он скоропостижно скончался на Ближней даче.

Тело Сталина обнаруживают люди из его окружения: Хрущев, Маленков, Берия, Булганин и другие. Смерть вождя приводит к ожесточенной политической гонке.

АКТЕРЫ

Образ Никиты Хрущева примерил Стив Бушеми («Большой Лебовски», «Бешеные псы»). Его поцелуй с Джейсоном Айзексом в роли маршала Жукова мы видели еще в трейлере фильма. Ники, как на иностранный манер называют Хрущева его коллеги, переживает колоссальные метаморфозы, перевоплощаясь из придворного шута в искуснейшего интригана.

Роль пианистки Марии Юдиной исполняет Ольга Куриленко («Квант милосердия», «Обливион»). Тщеславного и трусливого Маленкова воплотил Джеффри Тембор («Мальчишник в Вегасе», «Хеллбой»). А образ прислуживающего Берии Вячеслава Молотова достался Майклу Пэйлину («Бразилия», шоу Монти Пайтон). Наконец, Сталина сыграл Адриан Маклафлин, до этого засветившийся в «Пуаро» по Агате Кристи.

КРИТИКА

Фильм был положительно принят на кинофестивале TIFF и получил пять звезд от The Guardian. Впрочем, это никак не влияет на то, что в России выход фильма находится под большим вопросом.

Еще в августе руководитель пресс-службы партии КПРФ Александр Ющенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» называл фильм мерзостью и прокомментировал его выход так: «Все нормальные, адекватные люди относятся к таким мерзостям плохо. Сегодня поддержка, в том числе и Сталина, и Ленина растет, среди молодежи в первую очередь. Любители-русофобы, которые есть и у нас, которые дают прокатное удостоверение таким фильмам, просто вносят очередной раскол и вбрасывают топор в общество, пытаясь спровоцировать определенное недовольство. Это обычное явление. Это обычные провокаторы».

Ющенко добавил, что прокат ленты будет «на совести» министерства культуры РФ.

Спустя месяц глава общественного совета при министерстве культуры Павел Пожигайло рассказал радиостанции «Говорит Москва», что картина должна пройти независимую общественную экспертизу во избежание провокаций в сторону коммунстической партии. При этом он добавил, что еще не видел картину и не исключает, что фильм «выдержан в духе Гайдая и никого не обижает».

Пока окончательное решение о выходе фильма в России не принято, но известно, что компания «Вольга» выкупила ее для будущего релиза.

Выход «Смерти Сталина» в мировой прокат назначен на 20 октября.